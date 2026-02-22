Рейтинг@Mail.ru
Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 22.02.2026
17:01 22.02.2026
Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО
Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО
россия, виталий королев, вооруженные силы рф, тверская область
Тверская область, Россия, Виталий Королев, Вооруженные силы РФ, Тверская область
Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО

Глава Тверской области в зоне СВО встретился с бойцами и вручил награды

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГлава Тверской области Виталий Королев вручил награды тверским артиллеристам в зоне проведения СВО. Кадр видео
Глава Тверской области Виталий Королев вручил награды тверским артиллеристам в зоне проведения СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Глава Тверской области Виталий Королев вручил награды тверским артиллеристам в зоне проведения СВО. Кадр видео
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев в зоне проведения СВО вручил государственные и региональные награды тверским артиллеристам, сообщает пресс-служба облправительства.
В канун Дня защитника Отечества врио губернатора приехал в зону СВО, чтобы лично встретиться с бойцами.
"Вы продолжаете подвиг наших отцов и дедов. У меня воевали два деда и потом часто рассказывали мне о фронте. Сегодня вы делаете нашу страну суверенной и непобедимой, и каждый день своим служением приближаете Россию к Победе! Спасибо вам за честную службу и верность своему долгу. Вы всегда будете ощущать нашу поддержку", – приводятся в сообщении слова Королева.
За успешное решение поставленных боевых задач, проявленное мужество при исполнении воинского долга глава региона вручил тверским бойцам государственные награды, в числе которых орден Мужества и ведомственные медали министерства обороны РФ, знак губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской", почетные грамоты и благодарности.
Королев пожелал бойцам крепкого здоровья и передал гуманитарный груз, собранный с учетом запросов и пожеланий военных: строительные инструменты, средства связи, системы обогрева и многое другое. Кроме того, военнослужащим были переданы рисунки и письма от тверских школьников, талисманы-чебурашки, связанные руками прихожан храма Трех Исповедников по инициативе Комитета семей воинов Отечества, освященные керамические иконы, расписанные студентами Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова.
Тверская областьРоссияВиталий КоролевВооруженные силы РФТверская область
 
 
