Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО
Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 22.02.2026
Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО
Глава Тверской области Виталий Королев в зоне проведения СВО вручил государственные и региональные награды тверским артиллеристам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2026
Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО
Глава Тверской области в зоне СВО встретился с бойцами и вручил награды
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев в зоне проведения СВО вручил государственные и региональные награды тверским артиллеристам, сообщает пресс-служба облправительства.
В канун Дня защитника Отечества врио губернатора приехал в зону СВО, чтобы лично встретиться с бойцами.
"Вы продолжаете подвиг наших отцов и дедов. У меня воевали два деда и потом часто рассказывали мне о фронте. Сегодня вы делаете нашу страну суверенной и непобедимой, и каждый день своим служением приближаете Россию
к Победе! Спасибо вам за честную службу и верность своему долгу. Вы всегда будете ощущать нашу поддержку", – приводятся в сообщении
слова Королева
.
За успешное решение поставленных боевых задач, проявленное мужество при исполнении воинского долга глава региона вручил тверским бойцам государственные награды, в числе которых орден Мужества и ведомственные медали министерства обороны РФ, знак губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской", почетные грамоты и благодарности.
Королев пожелал бойцам крепкого здоровья и передал гуманитарный груз, собранный с учетом запросов и пожеланий военных: строительные инструменты, средства связи, системы обогрева и многое другое. Кроме того, военнослужащим были переданы рисунки и письма от тверских школьников, талисманы-чебурашки, связанные руками прихожан храма Трех Исповедников по инициативе Комитета семей воинов Отечества, освященные керамические иконы, расписанные студентами Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова.