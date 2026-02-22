Глава Тверской области вручил награды бойцам в зоне СВО

В канун Дня защитника Отечества врио губернатора приехал в зону СВО, чтобы лично встретиться с бойцами.

За успешное решение поставленных боевых задач, проявленное мужество при исполнении воинского долга глава региона вручил тверским бойцам государственные награды, в числе которых орден Мужества и ведомственные медали министерства обороны РФ, знак губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской", почетные грамоты и благодарности.

Королев пожелал бойцам крепкого здоровья и передал гуманитарный груз, собранный с учетом запросов и пожеланий военных: строительные инструменты, средства связи, системы обогрева и многое другое. Кроме того, военнослужащим были переданы рисунки и письма от тверских школьников, талисманы-чебурашки, связанные руками прихожан храма Трех Исповедников по инициативе Комитета семей воинов Отечества, освященные керамические иконы, расписанные студентами Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова.