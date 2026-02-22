Рейтинг@Mail.ru
Европейские музыканты выступили на Органном марафоне в Сочи
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
10:16 22.02.2026
Европейские музыканты выступили на Органном марафоне в Сочи
Музыканты из Германии приняли участие в Органном марафоне, который прошел в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
лейпциг
россия
иоганн себастьян бах
новости культуры
сочи
лейпциг
россия
Органный марафон на фестивале искусств в Сочи посвятили музыке Баха

Органист Штефан Кислинг (Германия) выступает на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Органист Штефан Кислинг (Германия) выступает на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 22 фев – РИА Новости. Музыканты из Германии приняли участие в Органном марафоне, который прошел в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Все три сольных концерта в один день были посвящены музыке Иоганна Себастьяна Баха.
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступает в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступил в аэропорту Сочи
21 февраля, 11:47
Первым выступил органист Иван-Богдан Райнке – уроженец Венгрии, выпускник Высшей школы музыки имени Листа в Веймаре и органист кафедрального собора в Вольфсбурге. Музыкант представил публике "веймарские" органные концерты Баха. Именно в Веймаре Бах изучал светскую музыку, во многом формировался как композитор и исполнитель.
"Я выбрал для этого выступления переложения Баха инструментальных концертов Вивальди. Это сочинения, написанные первоначально для оркестра, а потом уже переложенные для органа. Мне кажется, широкой публике такая программа понятнее, она легко воспринимается", – поделился Иван-Богдан Райнке в беседе с РИА Новости.
Органист Иван-Богдан Райнке (Германия) после выступления на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Органист Иван-Богдан Райнке (Германия) после выступления на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Органист Иван-Богдан Райнке (Германия) после выступления на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Продолжили марафон музыканты Лейпцига и Мюльхаузена – городов, которые также связаны с биографией Баха.
Второй участник– Штефан Кисслинг – в течение почти 10 лет работал в церкви Святого Фомы в Лейпциге, всемирно известной как важнейшее место работы Иоганна Себастьяна Баха. Музыкант активно гастролирует и известен как исполнитель, в том числе, современной органной музыки. Третий участник марафона – Дэнни Вильке. Много лет он работает в Мюльхаузене – городе, где Бах впервые обрел признание как композитор и исполнитель. Вильке выступает с сольными концертами в разных странах и сотрудничает с ведущими немецкими симфоническими коллективами, среди которых Лейпцигский оркестр Гевандхауса и оркестр Дрезденской филармонии.
Органист Штефан Кислинг (Германия) выступает на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Органист Штефан Кислинг (Германия) выступает на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Органист Штефан Кислинг (Германия) выступает на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Органный марафон прошел в зале Органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской Сочинской филармонии. Это одна из главных площадок академической музыки на известном курорте. Здесь в 1986 году был установлен чехословацкий орган – по сей день единственный на Черноморском побережье континентальной части России.
"Инструмент, который стоит здесь в Сочи, очень разнообразен по звуку. С одной стороны, в нем есть типичные для барочного органа регистры, с другой – уже те, которые использовались в более поздних органах эпохи романтизма. Это дает простор исполнителю, можно использовать разные звуковые краски", – сказал РИА Новости один из участников марафона Иван-Богдан Райнке.
Концерт в Зимнем театре в Сочи  - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета: история год за годом
10 февраля, 08:00
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
 
