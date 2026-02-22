Европейские музыканты выступили на Органном марафоне в Сочи

Органист Штефан Кислинг (Германия) выступает на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 22 фев – РИА Новости. Музыканты из Германии приняли участие в Органном марафоне, который прошел в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Все три сольных концерта в один день были посвящены музыке Иоганна Себастьяна Баха.

Первым выступил органист Иван-Богдан Райнке – уроженец Венгрии, выпускник Высшей школы музыки имени Листа в Веймаре и органист кафедрального собора в Вольфсбурге. Музыкант представил публике "веймарские" органные концерты Баха. Именно в Веймаре Бах изучал светскую музыку, во многом формировался как композитор и исполнитель.

"Я выбрал для этого выступления переложения Баха инструментальных концертов Вивальди. Это сочинения, написанные первоначально для оркестра, а потом уже переложенные для органа. Мне кажется, широкой публике такая программа понятнее, она легко воспринимается", – поделился Иван-Богдан Райнке в беседе с РИА Новости.

Продолжили марафон музыканты Лейпцига и Мюльхаузена – городов, которые также связаны с биографией Баха

Второй участник– Штефан Кисслинг – в течение почти 10 лет работал в церкви Святого Фомы в Лейпциге, всемирно известной как важнейшее место работы Иоганна Себастьяна Баха. Музыкант активно гастролирует и известен как исполнитель, в том числе, современной органной музыки. Третий участник марафона – Дэнни Вильке. Много лет он работает в Мюльхаузене – городе, где Бах впервые обрел признание как композитор и исполнитель. Вильке выступает с сольными концертами в разных странах и сотрудничает с ведущими немецкими симфоническими коллективами, среди которых Лейпцигский оркестр Гевандхауса и оркестр Дрезденской филармонии.

Органный марафон прошел в зале Органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской Сочинской филармонии. Это одна из главных площадок академической музыки на известном курорте. Здесь в 1986 году был установлен чехословацкий орган – по сей день единственный на Черноморском побережье континентальной части России