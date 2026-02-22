https://ria.ru/20260222/moskva-2076734218.html
Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье
Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье
Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье
Снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов и...
Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются снег, метель и усиление ветра
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов и гололедицы, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов, гололедицы.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.