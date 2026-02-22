Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов и гололедицы, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.

"В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов, гололедицы.