Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:07 22.02.2026 (обновлено: 19:35 25.02.2026)
Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье
Снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов и...
Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются снег, метель и усиление ветра

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов и гололедицы, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов, гололедицы.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
Заголовок открываемого материала