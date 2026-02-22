Гарбузов: новая футбольная площадка появится в ВАО при поддержке города

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спортивный комплекс с футбольным полем, трибунами, раздевалками и административными помещениями будет построен на улице Сталеваров в ВАО, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Город активно привлекает инвесторов к реализации социально значимых инфраструктурных проектов. Например, сейчас, в том числе при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, создаются современные спортивные объекты. Так, на востоке столицы появится комплекс общей площадью 6 тысяч квадратных метров с футбольным полем для организации тренировок и проведения игр для детей и взрослых спортсменов-любителей", — привели в департаменте слова Гарбузова.

Комплекс будет включать футбольное поле размером 66х40 метров, трибуны для зрителей на 292 места со встроенными помещениями (раздевалки, административные помещения). Предусмотрена возможность благоустройства прилегающей зоны. Завершение работ планируется в 2026 году.

Для получения поддержки необходимо подать проект в Фонд на рассмотрение, заключить кредитный договор, а затем подать заявку на получение компенсации. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее необходимая сумма (в зависимости от сроков списания процентов) перечисляется на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор.