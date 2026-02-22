Гарбузов: новая футбольная площадка появится в ВАО при поддержке города

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спортивный комплекс с футбольным полем, трибунами, раздевалками и административными помещениями будет построен на улице Сталеваров в ВАО, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
«
"Город активно привлекает инвесторов к реализации социально значимых инфраструктурных проектов. Например, сейчас, в том числе при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, создаются современные спортивные объекты. Так, на востоке столицы появится комплекс общей площадью 6 тысяч квадратных метров с футбольным полем для организации тренировок и проведения игр для детей и взрослых спортсменов-любителей", — привели в департаменте слова Гарбузова.
Комплекс будет включать футбольное поле размером 66х40 метров, трибуны для зрителей на 292 места со встроенными помещениями (раздевалки, административные помещения). Предусмотрена возможность благоустройства прилегающей зоны. Завершение работ планируется в 2026 году.
Как отметили в ДИПП, при содействии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства можно привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых. Благодаря программе, реализуемой совместно со столичным департаментом спорта, строятся новые ФОКи с крытыми катками и теннисными кортами, футбольные площадки, а также другие объекты для занятий спортом и физической культурой. В общей сложности в Бабушкинском, Нагорном, Хорошевском, Можайском районах, Южном Бутове, Тропарево-Никулине, Марьине, Москворечье-Сабурове, Куркине и в районе Якиманка построено уже 10 объектов.
Для получения поддержки необходимо подать проект в Фонд на рассмотрение, заключить кредитный договор, а затем подать заявку на получение компенсации. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее необходимая сумма (в зависимости от сроков списания процентов) перечисляется на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор.