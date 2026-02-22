Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: новая футбольная площадка появится в ВАО при поддержке города - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/moskva-2076075592.html
Гарбузов: новая футбольная площадка появится в ВАО при поддержке города
Гарбузов: новая футбольная площадка появится в ВАО при поддержке города - РИА Новости, 22.02.2026
Гарбузов: новая футбольная площадка появится в ВАО при поддержке города
Спортивный комплекс с футбольным полем, трибунами, раздевалками и административными помещениями будет построен на улице Сталеваров в ВАО, сообщил министр... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:00:00+03:00
2026-02-22T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076075471_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_facf8aada951fee3ac11d960777dc9ad.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076075471_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_01e1c1723a69e6c8d120794a7d475e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: новая футбольная площадка появится в ВАО при поддержке города

Гарбузов: спорткомплекс построят на улице Сталеваров в ВАО при поддержке города

© Фото : пресс-служба ДИППСпортивный комплекс с футбольным полем будет построен на улице Сталеваров в ВАО
Спортивный комплекс с футбольным полем будет построен на улице Сталеваров в ВАО - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Спортивный комплекс с футбольным полем будет построен на улице Сталеваров в ВАО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спортивный комплекс с футбольным полем, трибунами, раздевалками и административными помещениями будет построен на улице Сталеваров в ВАО, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
«
"Город активно привлекает инвесторов к реализации социально значимых инфраструктурных проектов. Например, сейчас, в том числе при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, создаются современные спортивные объекты. Так, на востоке столицы появится комплекс общей площадью 6 тысяч квадратных метров с футбольным полем для организации тренировок и проведения игр для детей и взрослых спортсменов-любителей", — привели в департаменте слова Гарбузова.
Комплекс будет включать футбольное поле размером 66х40 метров, трибуны для зрителей на 292 места со встроенными помещениями (раздевалки, административные помещения). Предусмотрена возможность благоустройства прилегающей зоны. Завершение работ планируется в 2026 году.
Как отметили в ДИПП, при содействии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства можно привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых. Благодаря программе, реализуемой совместно со столичным департаментом спорта, строятся новые ФОКи с крытыми катками и теннисными кортами, футбольные площадки, а также другие объекты для занятий спортом и физической культурой. В общей сложности в Бабушкинском, Нагорном, Хорошевском, Можайском районах, Южном Бутове, Тропарево-Никулине, Марьине, Москворечье-Сабурове, Куркине и в районе Якиманка построено уже 10 объектов.
Для получения поддержки необходимо подать проект в Фонд на рассмотрение, заключить кредитный договор, а затем подать заявку на получение компенсации. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее необходимая сумма (в зависимости от сроков списания процентов) перечисляется на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала