Психолог рассказал, как распознать человека под влиянием мошенников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Если человек попадёт под влияние мошенников, то вероятно, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими будут затруднены, рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

"Скорее всего, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими либо будут затруднены, ну скажем, для него будет трудно дозвониться, либо мы увидим, что человек в напряжении, что человек решает какую-то свою задачу", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Нестика, в таких случаях очень важно не недооценивать влияние мошенников. "Нам может показаться, что человек поступает глупо, что человек очень поспешен. Но в его внутренней логике, если мы посмотрим на ситуацию его глазами, он спасает семью, он помогает избежать тюрьмы. Поэтому нужно с пониманием отнестись к тем чувствам, которые он испытывает", - уточнил Нестик.