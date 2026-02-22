Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали писать москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru
02:52 22.02.2026
Мошенники стали писать москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru
технологии
москва
москва
технологии, москва
Технологии, Москва
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Аферисты от имени портала mos.ru стали писать москвичам о якобы входе в аккаунт на портале, чтобы получить их персональные данные, выяснило РИА Новости.
Мошенники рассылают москвичам электронные письма, в которых сообщают, что в их личный профиль на портале mos.ru был совершен новый вход, и просят проверить параметры входа.
Злоумышленники также сообщают о необходимости позвонить сотруднику отдела контроля по прикрепленному к письму номеру, если человек не заходил на портал. В разговоре аферисты выманивают личные данные и просят назвать код из смс.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Вчера, 08:52
 
