Россияне не обращались за помощью в посольство из-за беспорядков в Мексике
Россияне на данный момент не обращались за помощью в связи с беспорядками в Мексике, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике... РИА Новости, 22.02.2026
