23:47 22.02.2026 (обновлено: 23:53 22.02.2026)
Россияне не обращались за помощью в посольство из-за беспорядков в Мексике
Россияне не обращались за помощью в посольство из-за беспорядков в Мексике
в мире, мексика, россия, гвадалахара
Россияне не обращались за помощью в посольство из-за беспорядков в Мексике

Консул Федоров: россияне не обращались за помощью из-за беспорядков в Мексике

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Россияне на данный момент не обращались за помощью в связи с беспорядками в Мексике, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров.
"У нас обращений пока не было, но, видимо, будут. Я увидел, что пишут, что какие-то наши туристы застряли в аэропорту Гвадалахары, сейчас будем выяснять", - сказал Федоров.
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
В миреМексикаРоссияГвадалахара
 
 
