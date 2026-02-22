Рейтинг@Mail.ru
21:17 22.02.2026 (обновлено: 23:23 22.02.2026)
В Мексике начались беспорядки из-за слухов о ликвидации главы наркокартеля
В Мексике начались беспорядки из-за слухов о ликвидации главы наркокартеля
в мире, мексика, халиско, гуанахуато (штат)
В мире, Мексика, Халиско, Гуанахуато (штат)
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 22 фев – РИА Новости. Массовые поджоги автомобилей и блокирование дорог зафиксированы как минимум в пяти штатах Мексики на фоне сообщений о возможной ликвидации лидера картеля "Новое поколение Халиско" по прозвищу Эль Менчо, сообщила газета Milenio.
"Чиновники первого уровня подтвердили Milenio, что "Эль Менчо" был ликвидирован в Халиско во время армейской операции", - сообщило издание на своем сайте.
В Мексике, вероятно, нашли тело одного из похищенных шахтеров
7 февраля, 06:07
По данным ряда мексиканских СМИ, эпицентром происходящих беспорядков стал штат Халиско, где утром в воскресенье прошла федеральная операция в муниципалитете Тапальпа. В Гвадалахаре зафиксированы поджоги автомобилей и перекрытия на кольцевой дороге Periférico, а также в районах Табачинес, Вальярта, Алькальде и на магистрали Кальсада Индепенденсия. В курортной Пуэрто-Вальярте сообщается о блокадах и поджогах транспорта, в Тале и Тапальпе – о перекрытии дорог и сожженных машинах.
Беспорядки распространились и на соседние регионы. В штате Мичоакан сообщают о поджогах автомобилей, некоторые трассы заблокированы в Саморе, в районах Буэнависта и Тепалькатепек. В штате Гуанахуато сообщается о поджогах магазинов и автомобилей в городах Гуанахуато, Леон, Ирапуато, Силао, Моро леон и Пурисима-дель-Ринкон.
В штате Наярит дорожные блокады с поджогами зафиксированы в Тепике, в том числе на автодороге Тепик–Масатлан и в районе моста Лос-Лобос, а также в городах Акапонета, Ауакатлан и Компостела. Кроме того, о блокадах и поджогах автомобилей сообщается в Рейносе, штат Тамаулипас.
Власти ряда регионов активировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.
Официального подтверждения ликвидации предполагаемого лидера крупнейшего картеля со стороны федерального правительства на момент публикации не последовало.
СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой
11 февраля, 17:53
 
