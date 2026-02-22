https://ria.ru/20260222/lugansk-2076068179.html
В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе
В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе
Два украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске, ранен охранник, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в MAX. РИА Новости, 22.02.2026
В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе
