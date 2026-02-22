Рейтинг@Mail.ru
В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 22.02.2026 (обновлено: 10:59 22.02.2026)
В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе
В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе
Два украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске, ранен охранник, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в MAX. РИА Новости, 22.02.2026
В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе

Пасечник: охранник получил ранение при ударе БПЛА ВСУ по нефтебазе в Луганске

Скорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Два украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске, ранен охранник, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в MAX.
«
"Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия", - сообщил Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что в результате удара был поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание.
"Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации. Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки", - добавил глава ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
