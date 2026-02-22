Рейтинг@Mail.ru
Кожевников заявил, что совсем не смотрит Олимпиаду из-за бойкота - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:04 22.02.2026 (обновлено: 17:05 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/kozhevnikov-2076087394.html
Кожевников заявил, что совсем не смотрит Олимпиаду из-за бойкота
Кожевников заявил, что совсем не смотрит Олимпиаду из-за бойкота - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Кожевников заявил, что совсем не смотрит Олимпиаду из-за бойкота
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что не смотрит соревнования Олимпиады-2026, поскольку международные... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:04:00+03:00
2026-02-22T17:05:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_0:2:3390:1909_1920x0_80_0_0_bd1ac527488a249cc1021e4265ebcf1d.jpg
https://ria.ru/20260222/khokkey-2076017388.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_8d2197783e46325230ffbdb530103bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Кожевников заявил, что совсем не смотрит Олимпиаду из-за бойкота

Кожевников рассказал, что бойкотирует Олимпиаду игнорированием трансляций

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что не смотрит соревнования Олимпиады-2026, поскольку международные организации полноценно не допустили сборную России к участию.
«
"Я вообще не смотрю эти зимние Олимпийские игры. Как они бойкотируют нас, так и я бойкотирую эту Олимпиаду", - сказал Кожевников.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. В финале хоккейного турнира встретятся сборные Канады и США. Сборную России не допустили до Игр.
Александр Овечкин и Яромир Ягр (слева направо) - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Это было убийственно": Овечкин уничтожил Ягра на Олимпиаде
Вчера, 07:00
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала