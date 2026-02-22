Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:23 22.02.2026 (обновлено: 21:02 22.02.2026)
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ благодаря второму шатауту Долганова

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнекамске, завершилась победой хозяев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Шайбу на 50-й минуте забросил Лука Профака. Голкипер Филипп Долганов отразил 25 бросков и оформил второй подряд и десятый шатаут в карьере. Его сухая серия достигла 175 минут и 19 секунд.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Нефтехимик
1 : 0
Сибирь
09:29 • Luka Profaca
(Иван Николишин, Дамир Жафяров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нефтехимик" с 63 очками идет на пятом месте в Восточной конференции, где потерпевшая третье поражение "Сибирь" (57 очков) располагается на восьмой позиции. В следующем матче нижнекамская команда 25 февраля на выезде встретится с ЦСКА, а новосибирцы днем ранее в гостях сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым".
В другом матче череповецкая "Северсталь" в овертайме нанесла домашнее поражение казахстанскому "Барысу" (3:2).
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Автомобилист" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ
Вчера, 17:27
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
