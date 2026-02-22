https://ria.ru/20260222/kanada-ssha-smotret-onlayn-2076089104.html
Канада - США: смотреть онлайн финал Олимпиады 22 февраля
Сборные Канады и США сыграют в финале мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
