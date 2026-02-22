Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что сборная России в случае допуска к Играм-2026 в Италии сражалась бы за золото, хоккейный мир очень много теряет из-за санкций в отношении страны.

"И ажиотаж на Олимпийских играх тогда был бы выше, и внимания к турниру было бы больше. Хоккейный мир много теряет без нашей сборной. И это обидно", - подчеркнул собеседник агентства.