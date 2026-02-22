Рейтинг@Mail.ru
Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский
Хоккей
Хоккей
 
19:54 22.02.2026 (обновлено: 21:05 22.02.2026)
Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский
Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что сборная России в... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
хоккей
спорт
валерий каменский
зимние олимпийские игры 2026
сша
канада
сборная россии по хоккею с шайбой
2026
Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский

Каменский: сборная России боролась бы за золото на Олимпиаде-26

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что сборная России в случае допуска к Играм-2026 в Италии сражалась бы за золото, хоккейный мир очень много теряет из-за санкций в отношении страны.
В воскресенье сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финале Олимпийских игр в Италии со счетом 2:1. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до участия в Играх.
"Я думаю, что хоккеисты сборной России на Олимпийских играх сыграли бы не хуже, чем команды из США и Канады. Потому что все наши лучшие ребята находятся на ведущих ролях в Национальной хоккейной лиге. Поэтому здесь даже и говорить нечего. Я считаю, что они в Италии тоже выступили бы достойно и, естественно, боролись бы за золото", – сказал Каменский.
"И ажиотаж на Олимпийских играх тогда был бы выше, и внимания к турниру было бы больше. Хоккейный мир много теряет без нашей сборной. И это обидно", - подчеркнул собеседник агентства.
Лучший игрок мира снова потерпел фиаско: США без Трампа лишили его золота
Вчера, 19:45
Вчера, 19:45
 
