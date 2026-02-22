Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что сборная России в случае допуска к Играм-2026 в Италии сражалась бы за золото, хоккейный мир очень много теряет из-за санкций в отношении страны.
В воскресенье сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финале Олимпийских игр в Италии со счетом 2:1. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до участия в Играх.
"Я думаю, что хоккеисты сборной России на Олимпийских играх сыграли бы не хуже, чем команды из США и Канады. Потому что все наши лучшие ребята находятся на ведущих ролях в Национальной хоккейной лиге. Поэтому здесь даже и говорить нечего. Я считаю, что они в Италии тоже выступили бы достойно и, естественно, боролись бы за золото", – сказал Каменский.
"И ажиотаж на Олимпийских играх тогда был бы выше, и внимания к турниру было бы больше. Хоккейный мир много теряет без нашей сборной. И это обидно", - подчеркнул собеседник агентства.