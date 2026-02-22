https://ria.ru/20260222/kalmykova-2076125490.html
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира
Россиянка Анна Калмыкова завоевала золото в вольных упражнениях на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T20:00:00+03:00
2026-02-22T20:00:00+03:00
2026-02-22T21:05:00+03:00
спорт
международная федерация гимнастики (fig)
спортивная гимнастика
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира
Россиянка Калмыкова победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира