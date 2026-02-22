Рейтинг@Mail.ru
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира
20:00 22.02.2026
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира
Россиянка Анна Калмыкова завоевала золото в вольных упражнениях на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия).
2026
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россиянка Анна Калмыкова завоевала золото в вольных упражнениях на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия).
Результат Калмыковой составил 13,333 балла. Второй стала японка Айко Сугихара (13,133). Третье место заняла итальянка Эмма Пуато (12,933).
Россиянка Милана Каюмова завоевала бронзу на бревне, а Александр Карцев стал вторым на параллельных брусьях и третьим на перекладине. Савелий Съедин занял третье место на параллельных брусьях.
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.
Анна Калмыкова
Гимнастка Калмыкова завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира
21 февраля, 19:48
 
