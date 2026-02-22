https://ria.ru/20260222/kaliforniya-2076038500.html
В Калифорнии нашли тело последнего из группы пропавших лыжников
В Калифорнии нашли тело последнего из группы пропавших лыжников - РИА Новости, 22.02.2026
В Калифорнии нашли тело последнего из группы пропавших лыжников
Найдено тело последнего из пятнадцати лыжников, пропавших в Калифорнии, сообщила шериф полиции округа Невада Шэннон Мун.
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Найдено тело последнего из пятнадцати лыжников, пропавших в Калифорнии, сообщила шериф полиции округа Невада Шэннон Мун.
Ранее в полиции сообщили, что из 15 человек, попавших под снежную лавину, удалось спасти одного мужчину и пять женщин. Восемь человек погибли, поиски последнего лыжника продолжались в течение недели.
"Сегодня я могу подтвердить, что мы нашли девятого человека из наших пропавших лыжников", – заявила шериф на пресс-конференции.
По словам шерифа, трудности, с которыми столкнулись поисковики, были связаны не с отсутствием ресурсов, а, в первую очередь, с неблагоприятными погодными условиями и плохой проходимостью.
Она подчеркнула, что операция не считается завершенной, пока все спасатели и члены экипажа не спустились с горы целыми и невредимыми.
Семнадцатого февраля в районе горы Касл-Пик, расположенной на севере штата Калифорния
, сошла лавина. Местные власти оценили ее как "одну из самых смертоносных в современной истории Калифорнии".