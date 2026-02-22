"Калашников" потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" через суд требует более 35 миллионов рублей с ивановской компании "Интертехника", руководители которой обвиняются в поставках концерну некачественных деталей, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"АО "Концерн "Калашников" обратилось в суд с исковым заявлением к ООО "Интертехника" о взыскании 29,944 миллиона рублей неосновательного обогащения... 5,348 миллиона рублей штрафа по договору подряда от 5 апреля 2024 года", - говорится в документе.

Суд принял иск к производству. Согласно материалам, представитель ответчика выдвинул возражения. Судебное заседание назначено на 30 марта.

Как сообщали ранее в пресс-службе судов Ивановской области , руководитель ООО "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у "Калашникова" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа,

По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель "Интертехники", победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев. Морохов арестован, Леденев находится под подпиской о невыезде, Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.

Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.