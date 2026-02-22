Рейтинг@Mail.ru
"Калашников" потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей
05:14 22.02.2026
"Калашников" потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей
"Калашников" потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей - РИА Новости, 22.02.2026
"Калашников" потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей
Концерн "Калашников" через суд требует более 35 миллионов рублей с ивановской компании "Интертехника", руководители которой обвиняются в поставках концерну... РИА Новости, 22.02.2026
2026
происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
"Калашников" потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей

РИА Новости: "Калашников" потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" через суд требует более 35 миллионов рублей с ивановской компании "Интертехника", руководители которой обвиняются в поставках концерну некачественных деталей, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"АО "Концерн "Калашников" обратилось в суд с исковым заявлением к ООО "Интертехника" о взыскании 29,944 миллиона рублей неосновательного обогащения... 5,348 миллиона рублей штрафа по договору подряда от 5 апреля 2024 года", - говорится в документе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Фигуранту по делу о поставках "Калашникову" избрали меру пресечения
17 февраля, 11:23
Суд принял иск к производству. Согласно материалам, представитель ответчика выдвинул возражения. Судебное заседание назначено на 30 марта.
Как сообщали ранее в пресс-службе судов Ивановской области, руководитель ООО "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у "Калашникова" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа,
По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель "Интертехники", победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев. Морохов арестован, Леденев находится под подпиской о невыезде, Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.
Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ущерб от мошенничества превышает 35 миллионов рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере
14 февраля, 11:27
 
