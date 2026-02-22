Рейтинг@Mail.ru
19:02 22.02.2026 (обновлено: 19:21 22.02.2026)
Аракчи рассказал о шансах дипломатического решения по иранскому атому
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Дипломатическое решение вопроса иранского мирного атома достижимо, шанс на это есть, считает глава МИД республики Аббас Аракчи.
"Решением по иранской мирной ядерной программе может быть только дипломатическим. Мы доказали это в прошлом, и есть хороший шанс на взаимовыгодное дипломатическое решение. Оно находится в пределах досягаемости", - заявил Аракчи телеканалу CBS.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
