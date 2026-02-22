https://ria.ru/20260222/iran-2076114738.html
Аракчи рассказал о шансах дипломатического решения по иранскому атому
Аракчи рассказал о шансах дипломатического решения по иранскому атому
Дипломатическое решение вопроса иранского мирного атома достижимо, шанс на это есть, считает глава МИД республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 22.02.2026
Аракчи рассказал о шансах дипломатического решения по иранскому атому
