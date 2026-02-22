Премьер Гренландии ответил Трампу на идею отправки плавучего госпиталя

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен со словами "нет, спасибо" отверг идею президента США Дональда Трампа об отправке на остров плавучего госпиталя, призвав Соединенные Штаты к диалогу вместо публикации "случайных возгласов" в соцсетях.

Ранее Трамп объявил, что направляет в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, уточнив, что судно - "уже в пути". В воскресенье телерадиокомпания DR сообщила, что правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке на остров плавучего госпиталя из США , а датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что в помощи со стороны нет никакой необходимости.

"Мы говорим "нет, спасибо". Идея президента Трампа об отправке в Гренландию американского плавучего госпиталя принята к сведению", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.

Политик напомнил, что в Гренландии есть бесплатное государственное здравоохранение, указав, что в США такого нет: там лечение платное.

"Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству, в том числе с США, но вместо того чтобы публиковать более или менее случайные возгласы в социальных сетях, просто поговорите с нами", - призвал Нильсен.

В свою очередь, премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что рада жить в стране, где у всех есть свободный и равный доступ к здравоохранению.

"(В таком государстве - ред.), где получение должного лечения не определяется страховкой и состоянием. Такой же подход применяют и в Гренландии", - написала Фредериксен в Facebook.

Постпред США при ООН Майк Уолтц 25 января заявил, что в случае, если сейчас жителю Гренландии диагностируют рак, то это "чертовски близко к смертному приговору". Депутат Европарламента от Дании Хенрик Даль 27 января обвинил его во лжи, добавив, что тому, скорее всего, даже за это не стыдно.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.