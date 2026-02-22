Рейтинг@Mail.ru
Премьер Гренландии ответил Трампу на идею отправки плавучего госпиталя - РИА Новости, 22.02.2026
18:48 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/grenlandiya-2076112930.html
Премьер Гренландии ответил Трампу на идею отправки плавучего госпиталя
Премьер Гренландии ответил Трампу на идею отправки плавучего госпиталя - РИА Новости, 22.02.2026
Премьер Гренландии ответил Трампу на идею отправки плавучего госпиталя
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен со словами "нет, спасибо" отверг идею президента США Дональда Трампа об отправке на остров плавучего госпиталя, призвав РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:48:00+03:00
2026-02-22T18:48:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
метте фредериксен
майк уолтц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260222/tramp-2076039061.html
https://ria.ru/20260219/grenlandiya-2075357447.html
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, метте фредериксен, майк уолтц, оон, европарламент
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Майк Уолтц, ООН, Европарламент
Премьер Гренландии ответил Трампу на идею отправки плавучего госпиталя

Премьер Гренландии отказался от отправки Трампом плавучего госпиталя на остров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен со словами "нет, спасибо" отверг идею президента США Дональда Трампа об отправке на остров плавучего госпиталя, призвав Соединенные Штаты к диалогу вместо публикации "случайных возгласов" в соцсетях.
Ранее Трамп объявил, что направляет в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, уточнив, что судно - "уже в пути". В воскресенье телерадиокомпания DR сообщила, что правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке на остров плавучего госпиталя из США, а датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что в помощи со стороны нет никакой необходимости.
Госпитальное судно USNS Comfort ВМС США - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Трамп отправил в Гренландию плавучий госпиталь
Вчера, 04:27
"Мы говорим "нет, спасибо". Идея президента Трампа об отправке в Гренландию американского плавучего госпиталя принята к сведению", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.
Политик напомнил, что в Гренландии есть бесплатное государственное здравоохранение, указав, что в США такого нет: там лечение платное.
"Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству, в том числе с США, но вместо того чтобы публиковать более или менее случайные возгласы в социальных сетях, просто поговорите с нами", - призвал Нильсен.
В свою очередь, премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что рада жить в стране, где у всех есть свободный и равный доступ к здравоохранению.
"(В таком государстве - ред.), где получение должного лечения не определяется страховкой и состоянием. Такой же подход применяют и в Гренландии", - написала Фредериксен в Facebook.
Постпред США при ООН Майк Уолтц 25 января заявил, что в случае, если сейчас жителю Гренландии диагностируют рак, то это "чертовски близко к смертному приговору". Депутат Европарламента от Дании Хенрик Даль 27 января обвинил его во лжи, добавив, что тому, скорее всего, даже за это не стыдно.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте
19 февраля, 01:41
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМетте ФредериксенМайк УолтцООНЕвропарламент
 
 
Заголовок открываемого материала