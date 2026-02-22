Дания не в курсе планов по отправке плавучего госпиталя из США, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке в Гренландию плавучего госпиталя из США, о чем ранее объявил американский президент Дональд Трамп, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.