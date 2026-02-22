Рейтинг@Mail.ru
Дания не в курсе планов по отправке плавучего госпиталя из США, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
12:29 22.02.2026
Дания не в курсе планов по отправке плавучего госпиталя из США, пишут СМИ
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
майк уолтц
оон
европарламент
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, майк уолтц, оон, европарламент
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Майк Уолтц, ООН, Европарламент
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Rylin PaulГоспитальное судно USNS Comfort ВМС США
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Rylin Paul
Госпитальное судно USNS Comfort ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке в Гренландию плавучего госпиталя из США, о чем ранее объявил американский президент Дональд Трамп, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
В субботу Трамп сообщил, что направляет в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, отметив, что судно "уже в пути".
"Датское правительство не в курсе каких-либо планов, согласно которым из США в Гренландию должен идти плавучий госпиталь", - говорится в материале DR.
Министр обороны Дании подчеркнул, что в помощи со стороны нет никакой необходимости.
"Население Гренландии получает нужную им медицинскую помощь в Гренландии. Гренландцы могут также получить особое лечение в Дании. Нужды в особых мерах в сфере здравоохранения в Гренландии нет", - заявил Поульсен.
Постпред США при ООН Майк Уолтц 25 января заявил, что если сейчас жителю Гренландии диагностируют рак, то это "чертовски близко к смертному приговору". Позднее депутат Европарламента от Дании Хенрик Даль обвинил Уолтца во лжи, отметив, что тому, скорее всего, даже за это не стыдно.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМайк УолтцООНЕвропарламент
 
 
