Дания не в курсе планов по отправке плавучего госпиталя из США, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке в Гренландию плавучего госпиталя из США, о чем ранее объявил американский президент Дональд Трамп, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
В субботу Трамп сообщил, что направляет в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, отметив, что судно "уже в пути".
"Датское правительство не в курсе каких-либо планов, согласно которым из США в Гренландию должен идти плавучий госпиталь", - говорится в материале DR.
Министр обороны Дании подчеркнул, что в помощи со стороны нет никакой необходимости.
"Население Гренландии получает нужную им медицинскую помощь в Гренландии. Гренландцы могут также получить особое лечение в Дании. Нужды в особых мерах в сфере здравоохранения в Гренландии нет", - заявил Поульсен.
Постпред США при ООН Майк Уолтц 25 января заявил, что если сейчас жителю Гренландии диагностируют рак, то это "чертовски близко к смертному приговору". Позднее депутат Европарламента от Дании Хенрик Даль обвинил Уолтца во лжи, отметив, что тому, скорее всего, даже за это не стыдно.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.