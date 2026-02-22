Посол назвал число французов, которые хотят получить гражданство России

"Что касается желающих переехать французов в связи с указом по традиционным ценностям, то за прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоев общества - от крестьян до молодых айтишников. Как правило, это конечно, семьи с детьми, которые просто боятся пропаганды, которая ведется на всех уровнях - самое страшное, что в школе начинают с младших классов", - рассказал дипломат.