06:18 22.02.2026
Посол назвал число французов, которые хотят получить гражданство России
россия, париж, франция, алексей мешков
Россия, Париж, Франция, Алексей Мешков
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Париже за 2025 год получило 170 заявок на российское гражданство от желающих переехать в РФ французов, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Что касается желающих переехать французов в связи с указом по традиционным ценностям, то за прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоев общества - от крестьян до молодых айтишников. Как правило, это конечно, семьи с детьми, которые просто боятся пропаганды, которая ведется на всех уровнях - самое страшное, что в школе начинают с младших классов", - рассказал дипломат.
По его словам, какие-то из этих заявок реализованы, и ряд французских граждан уже смогли переехать в Россию.
Мешков отметил, что "подавляющая часть французского общества находится под прессом русофобии".
"Хотя цифры сокращаются, они пока еще значительные. Но большое число французов, при этом из разных слоев французского общества, как позитивно относились к России, так и продолжают позитивно к нам относиться", - подчеркнул посол.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Новая ядерная доктрина Франции противоречит ДНЯО, заявил посол России
Вчера, 07:48
 
РоссияПарижФранцияАлексей Мешков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
