https://ria.ru/20260222/germaniya-2076073976.html
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ
Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт выступил с инициативой об отмене запрета на работу в Германии для просителей убежища с тем, чтобы сократить... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:22:00+03:00
2026-02-22T12:22:00+03:00
2026-02-22T12:22:00+03:00
в мире
германия
александр добриндт
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260221/germaniya-2075913860.html
https://ria.ru/20260219/germaniya-2075552619.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, александр добриндт, bild
В мире, Германия, Александр Добриндт, Bild
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ
Bild: в Германии предложили отменить запрет на работу для просителей убежища
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт выступил с инициативой об отмене запрета на работу в Германии для просителей убежища с тем, чтобы сократить социальные расходы на их содержание, сообщает газета Bild.
"До сих пор просители (убежища - ред.) были вынуждены месяцами ждать, прежде чем они могли устроиться на работу (в Германии
- ред.). Теперь же запрет на работу для просителей убежища отменяется", - говорится в материале
.
Как пояснил Добриндт
, просители убежища в Германии смогут начать искать работу уже через три месяца пребывания в стране.
"Тот, кто приезжает сюда, должен иметь возможность работать и как можно скорее. Лучшая интеграция – это интеграция в мир труда. Цель: участие через работу", - заявил Добриндт в интервью Bild
.
При этом, как уточнили в пресс-службе министра, в случае отмены запрета на трудоустройство для просителей убежища последние не будут обязаны искать работу в первые же месяцы после въезда в ФРГ.
"Запрет на работу отменяется, но обязанности работать нет", - пояснил представитель министра. По его словам, главная цель изменений заключается в том, чтобы предоставить беженцам возможность поскорее найти работу и таким образом снизить социальные расходы государства на их содержание.
Отмечается, что инициатива Добриндта является частью комплексной реформы права на получение убежища в Германии, которое в настоящее время пересматривается в рамках общей европейской системы убежища (GEAS).