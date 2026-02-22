В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ

БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт выступил с инициативой об отмене запрета на работу в Германии для просителей убежища с тем, чтобы сократить социальные расходы на их содержание, сообщает газета Bild.

"До сих пор просители (убежища - ред.) были вынуждены месяцами ждать, прежде чем они могли устроиться на работу (в Германии - ред.). Теперь же запрет на работу для просителей убежища отменяется", - говорится в материале

Как пояснил Добриндт , просители убежища в Германии смогут начать искать работу уже через три месяца пребывания в стране.

"Тот, кто приезжает сюда, должен иметь возможность работать и как можно скорее. Лучшая интеграция – это интеграция в мир труда. Цель: участие через работу", - заявил Добриндт в интервью Bild

При этом, как уточнили в пресс-службе министра, в случае отмены запрета на трудоустройство для просителей убежища последние не будут обязаны искать работу в первые же месяцы после въезда в ФРГ.

"Запрет на работу отменяется, но обязанности работать нет", - пояснил представитель министра. По его словам, главная цель изменений заключается в том, чтобы предоставить беженцам возможность поскорее найти работу и таким образом снизить социальные расходы государства на их содержание.