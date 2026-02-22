Рейтинг@Mail.ru
22.02.2026
12:22 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/germaniya-2076073976.html
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ
22.02.2026
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ
2026-02-22T12:22:00+03:00
2026-02-22T12:22:00+03:00
в мире
германия
александр добриндт
bild
в мире, германия, александр добриндт, bild
В мире, Германия, Александр Добриндт, Bild
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ

Bild: в Германии предложили отменить запрет на работу для просителей убежища

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт выступил с инициативой об отмене запрета на работу в Германии для просителей убежища с тем, чтобы сократить социальные расходы на их содержание, сообщает газета Bild.
"До сих пор просители (убежища - ред.) были вынуждены месяцами ждать, прежде чем они могли устроиться на работу (в Германии - ред.). Теперь же запрет на работу для просителей убежища отменяется", - говорится в материале.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Германии неожиданно высказались о России
21 февраля, 03:23
Как пояснил Добриндт, просители убежища в Германии смогут начать искать работу уже через три месяца пребывания в стране.
"Тот, кто приезжает сюда, должен иметь возможность работать и как можно скорее. Лучшая интеграция – это интеграция в мир труда. Цель: участие через работу", - заявил Добриндт в интервью Bild.
При этом, как уточнили в пресс-службе министра, в случае отмены запрета на трудоустройство для просителей убежища последние не будут обязаны искать работу в первые же месяцы после въезда в ФРГ.
"Запрет на работу отменяется, но обязанности работать нет", - пояснил представитель министра. По его словам, главная цель изменений заключается в том, чтобы предоставить беженцам возможность поскорее найти работу и таким образом снизить социальные расходы государства на их содержание.
Отмечается, что инициатива Добриндта является частью комплексной реформы права на получение убежища в Германии, которое в настоящее время пересматривается в рамках общей европейской системы убежища (GEAS).
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Вагенкнехт призвала Германию покончить с вассальным подчинением США
19 февраля, 17:47
 
