18:35 22.02.2026
Футзальный клуб КПРФ защитил титул обладателя Кубка России
Футзальный клуб КПРФ защитил титул обладателя Кубка России
спорт, москва, кпрф, футзал, норильский никель
Спорт, Москва, КПРФ, Футзал, Норильский никель
© Фото : Пресс-служба МФК КПРФФутболисты КПРФ
© Фото : Пресс-служба МФК КПРФ
Футболисты КПРФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Футзальный клуб КПРФ из Москвы стал обладателем Кубка России.
В воскресенье в Сургуте в финальном матче турнира москвичи в серии пенальти переиграли "Норильский никель". Основное время завершилось со счетом 3:3. У победителей мячи забили Сергей Крыкун (25-я минута), Дмитрий Шведко (30) и Жуау Гилерме (35). В составе норильской команды отличились Родригес Жоннас (11), Руслан Кудзиев (21) и Артем Антошкин (39). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу КПРФ.
Футболисты московской команды защитили титул, повторив прошлогодний успех. Тогда в финале им также противостоял "Норильский никель" (7:2).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
21 декабря 2025, 17:27
 
