https://ria.ru/20260222/futbol-2076126821.html
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" одержала разгромную победу над "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T20:17:00+03:00
2026-02-22T20:17:00+03:00
2026-02-22T22:43:00+03:00
футбол
спорт
барселона
леванте
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076138043_0:291:2048:1443_1920x0_80_0_0_10853994344bcdd26e46a5fa8733d760.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076115887.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076138043_0:99:2048:1635_1920x0_80_0_0_04ed914997e98e4af6402a354ba6680b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, барселона, леванте, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Барселона, Леванте, Чемпионат Испании по футболу
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на 1-е место в чемпионате Испании