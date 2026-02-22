Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Футбол
 
20:17 22.02.2026 (обновлено: 22:43 22.02.2026)
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" одержала разгромную победу над "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
футбол
спорт
барселона
леванте
чемпионат испании по футболу
"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на первое место в Ла Лиге

"Барселона" разгромила "Леванте" и вернулась на 1-е место в чемпионате Испании

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Барселона" одержала разгромную победу над "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:0. Отличились Марк Берналь (4-я минута), Френки де Йонг (32) и Фермин Лопес (81).
Чемпионат Испании по футболу
22 февраля 2026 • начало в 18:15
Завершен
Барселона
3 : 0
Леванте
04‎’‎ • Марк Берналь
(Эрик Гарсия)
32‎’‎ • Френки де Йонг
(Жуан Канселу)
81‎’‎ • Фермин Лопес
(Ламин Ямаль)
"Барселона" (61 очко) обошла мадридский "Реал" (60) и вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" (18) проиграл четвертый матч чемпионата подряд и располагается на 19-м месте.
В следующем матче чемпионата "Барселона" 28 февраля примет "Вильярреал", "Леванте" днем ранее дома сыграет с "Алавесом".
В другом матче дня "Севилья" в большинстве на выезде обыграла "Хетафе" - 1:0.
Футболисты Ливерпуля - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
