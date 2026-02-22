Рейтинг@Mail.ru
Клуб французской Лиги 1 объявил об отставке тренера команды - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Футбол
 
20:06 22.02.2026 (обновлено: 21:06 22.02.2026)
Клуб французской Лиги 1 объявил об отставке тренера команды
Клуб французской Лиги 1 объявил об отставке тренера команды
Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции футбольный клуб "Париж" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Стефана Жийи. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Выступающий в Лиге 1 "Париж" объявил об отставке тренера команды Жийи

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции футбольный клуб "Париж" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Стефана Жийи.
Жийи 51 год. Он занимал свой пост с лета 2023 года, под его руководством клуб пробился в Лигу 1. Специалиста в данной должности сменил экс-тренер "ПСЖ", "Ланса" и "Нанта" Антуан Комбуаре.
"Стефан Жийи останется в памяти всех, кто любит этот клуб, того, кто позволил ему вернуться в Лигу 1, спустя почти полвека после того, как команда ее покинула. Его пребывание в клубе ознаменовалось выдающейся профессиональной добросовестностью, упорным трудом, преданностью и добротой, которые все ценят. Я уверен, что его талант и навыки продолжат проявляться на самом высоком уровне", - заявил президент клуба Пьер Ферраччи.
"Париж" был первым клубом в карьере, где Жийи работал в должности главного тренера. До этого специалист занимал посты ассистентов тренера в сборной Марокко, "Парижа", сборной Боснии и Герцеговины, а также французских "Сошо" и "Гренобле".
"Париж" идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, набрав 23 очка. Команда выиграла пять матчей в текущем сезоне за 23 сыгранных тура.
