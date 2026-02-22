https://ria.ru/20260222/futbol-2076117062.html
"Балтика" обыграла "Крылья Советов" в товарищеском матче
Футболисты калининградской "Балтики" обыграли самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Гол Хиля принес "Балтике" победу над "Крыльями Советов" в товарищеском матче