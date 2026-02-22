Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" обыграла "Крылья Советов" в товарищеском матче
Футбол
 
19:23 22.02.2026
"Балтика" обыграла "Крылья Советов" в товарищеском матче
Футболисты калининградской "Балтики" обыграли самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
https://ria.ru/20260209/zenit-2073250681.html
"Балтика" обыграла "Крылья Советов" в товарищеском матче

Гол Хиля принес "Балтике" победу над "Крыльями Советов" в товарищеском матче

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" обыграли самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.
Встреча проходила в формате трех таймов по 45 минут и завершилась победой калининградской команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Брайан Хиль (70-я минута). На 104-й минуте Артем Шуманский из "Крыльев Советов" не смог реализовать пенальти, на 122-й минуте Тентон Йенне из "Балтики" также не смог отметиться голом с 11-метровой отметки.
"Балтика" (35 очков) ушла на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов" (17) занимают 12-ю позицию. В первом матче после возобновления чемпионата "Балтика" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 27 февраля, а "Крылья Советов" 1 марта на выезде встретятся с московским "Динамо".
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
9 февраля, 16:57
"Зенит" обыграл клуб из Узбекистана в товарищеском матче
9 февраля, 16:57
 
ФутболСпортБалтикаКрылья СоветовБрайан ХильАртем ШуманскийТентон ЙеннеРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
