МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
22.02.2026
Футбол
 
14:29 22.02.2026
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Джанни Инфантино избежит наказания за участие в "Совете мира" РИА Новости Спорт, 22.02.2026
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ

The Athletic: МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа

Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Джанни Инфантино избежит наказания за участие в "Совете мира" президента США Дональда Трампа.
Трамп собрал в четверг в Вашингтоне на первое заседание учрежденного им "Совета мира" по Газе глав и представителей более 40 стран. Инфантино, являющийся членом МОК с 2020 года, находился в числе участников заседания. Глава МОК Кирсти Ковентри на брифинге МОК в пятницу сообщила, что не знала об участии Инфантино в "Совете мира" и что организация проверит действия чиновника на предмет соответствия Олимпийской хартии.
"МОК связался с ФИФА. Мы понимаем, что ФИФА через футбол оказывает поддержку комплексной инвестиционной программе спортивного восстановления в Газе, предоставляя спортивную инфраструктуру, образовательные программы и предложения высшего уровня по развитию. Это полностью соответствует роли международной спортивной федерации", - цитирует The Athletic слова представителя МОК.
