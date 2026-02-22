https://ria.ru/20260222/futbol-2076084999.html
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Джанни Инфантино избежит наказания за участие в "Совете мира" РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T14:29:00+03:00
2026-02-22T14:29:00+03:00
2026-02-22T14:29:00+03:00
футбол
в мире
сша
вашингтон (штат)
кирсти ковентри
джанни инфантино
дональд трамп
международный олимпийский комитет (мок)
сша
вашингтон (штат)
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
The Athletic: МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа