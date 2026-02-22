Посол Мешков: целые отряды нацистов из Франции созданы в рядах ВСУ

У Евросоюза, в отличие от РФ, США и даже Киева, нет никаких конкретных предложений по достижению договоренностей на Украине, но Европа "хоть на приставном стульчике" пытается сесть за стол переговоров. РФ неоднократно доводила до Парижа, что любое присутствие вооруженных сил НАТО на Украине будет рассматриваться Москвой как агрессия, но реакции не последовало, в то же время в рядах ВСУ созданы целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это происходит при попустительстве французских властей, рассказал в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Беседовала Екатерина Иванова.

– В начале января в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих". После нее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страна готова направить несколько тысяч солдат на Украину после возможного подписания соглашения о прекращении огня. Насколько, на ваш взгляд, это реально? Довела ли официально Москва до Парижа свою позицию по этому вопросу?

– Конечно, насчет так называемой реальности тут масса сомнений… Но мы не можем игнорировать подобного рода заявления. Поэтому за последнее время уже неоднократно на всех уровнях российской стороной заявлялось о том, что появление вооруженных сил натовских стран на территории Украины будет восприниматься нами как агрессия, как прямая угроза России, и естественно они будут рассматриваться как непосредственные объекты для нашего ответа.

Французы знают об этом, и знают давно, с момента вообще зарождения этой идеи, то есть мы эту позицию на различных уровнях до Парижа доводили. Другое дело, что нет реакции, то есть это все встречается молчанием или истерикой в прессе.

– Вы сказали, что есть сомнения насчет способности Франции отправить эти несколько тысяч солдат на Украину. При этом Макрон не так давно заявил о введении с лета 2026 года добровольной военной службы для молодых французов. Как вы расцениваете эту политику ремилитаризации страны? Как к этому относятся французы?

– Действительно раньше была военная служба в той же Франции, от чего уже давным-давно отказались. Но конечно, очень сомнительно, что молодежь бросится в ряды французской армии. Дело в том, что, наверное, одна из основных идей кроется в том, чтобы как-то задействовать безработную молодежь, затащить их посулами денежными, но надо понимать, что, например, в этом году официальные власти Франции собираются рекрутировать 3 000 солдат и выделяют на это 150 миллионов евро, а вообще на период до 2030 года они собираются потратить 2,3 миллиарда евро и набрать уже 10 000 добровольцев. Но насколько реализуемы эти планы – сомнения большие. Но вы сами понимаете, что и цифры, количество тех добровольцев, которых они хотят рекрутировать, – это такие цифры в рамках статистической погрешности для регулярной армии.

Надо признать, что Макрон не говорит, что он готов прямо сейчас направить солдат, он готов был направить прямо сейчас солдат, если бы было перемирие. Пока ведутся боевые действия Франция не намерена никого посылать. Это с одной стороны. А с другой стороны – французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить.

– То есть набор наемников, в том числе, силами украинского посольства во Франции, продолжается? Официальный Париж закрывает на это глаза?

– По крайней мере, присутствие французских фашистов на Украине есть. А на запросы журналистов во французское министерство обороны последовал ответ, что "данные лица во французской армии не числятся". Другого мы и не ожидали от них услышать. Но здравомыслящие люди во Франции задумываются о том, что сейчас они будут набираться боевого опыта на фронтах на Украине, а потом кто из них все-таки выживет, они вернутся домой, и чем они здесь будут заниматься – это большой вопрос.

Во Франции есть законодательство, связанное с наемничеством, но в данном случае оно не применяется. И конечно, достаточно, скажем, гибко относятся к "отпускам" солдат и офицеров Иностранного легиона, который есть во Франции. Присутствие, еще раз хочу сказать, оно есть. А любой военный на фронте – это боевая единица.

– Макрон вновь заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Были ли французской стороной сделаны какие-либо шаги в этом направлении? Сможет ли возможный разговор быть продуктивным и в какой-либо мере изменить состояние отношений между Москвой и Парижем?

– Такой разговор состоялся между президентами в июле прошлого года, но после этого какого-то значимого фоллоу-апа не было. Мы неоднократно говорили о том, что Россия не закрывает дверь для контактов: пожалуйста, если есть что сказать, можно снять телефонную трубку. Но дело в том, что это сейчас общая проблема всего истеричного Евросоюза, что у них нет ничего за душой. Есть у нас конкретные позиции, которые неоднократно излагалась президентом и министром иностранных дел. Есть позиция, пусть она как-то варьируется, у американцев. В конце концов и у украинцев тоже есть какие-то свои наработки. А у европейцев за душой-то ничего нет. Они не могут ничего предложить конкретного с точки зрения достижения договоренностей. Выдвигать какие-то идеи, направленные на срыв переговоров, на продолжение войны, – это пока все, на что они способны.

Я не могу предсказывать, какой может быть результат контактов телефонных или других, которые произойдут, я говорю о том, что на сегодня у стран Евросоюза никаких конкретных предложений по урегулированию украинского кризиса нет, это раз, и что действительно правда: есть те страны, включая Францию, которые говорят, о том, что, видимо, уже пришло время начинать разговаривать с русскими, а то Европа вообще останется за бортом мирного процесса, а есть другая группа, возглавляемая англичанами, немцами, ну естественно, там всякими прибалтами, которые пока категорически против каких-то разговоров с нами. Естественно, главная цель – хоть на приставном стульчике, но сесть за стол переговоров.

– Получается, что предпосылок говорить о какой-то встрече на уровне глав, МИД, например, тоже пока нет?

– По линии МИД у нас контакты замыкаются на уровне послов, и, если и будет какой-то более артикулированный разговор, то он пойдет, скорее, по линии Елисейского дворца, потому что заявления, которые периодически делает министр иностранных дел Франции, они ни в какие ворота. Сейчас он иногда что-то более позитивное говорит, наслушавшись, наверное, своего начальника, но общий посыл – он реально русофобский.

– В январе Макрон заявил, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе создать аналог российского комплекса "Орешник". Является ли это заявление признанием превосходства России в военном плане? Хватит ли Франции ресурсов и навыков возглавить проект по предполагаемому созданию аналога?

– Он всем нужен. Если вы помните, как развивалась эта история с нашими новыми типами вооружений, включая "Орешник", сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, – это мультики. Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения, потом заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное. Если вы помните, неоднократно уже на эту тему выступали наши руководители, никто же не отрицает, что Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдет вперед дальше.

– МИД Франции ранее заявил, что Парижу нет смысла присоединяться к переговорам по контролю за стратегическими вооружениями, так как ядерный арсенал Франции не сопоставим с арсеналом РФ и США. На каком этапе подключение Парижа к переговорам по контролю за вооружениями будет неизбежным?

– Эта тема возникла не сегодня и не вчера, она обсуждалась, еще когда разрабатывался ДСНВ на фоне того, когда Россия и США идут уже на существенные сокращения ядерного вооружения, что стало реальностью на сегодняшний день, то если до этого ядерные потенциалы Франции и Великобритании они не играли какой-то значимой роли, но сегодня это идет все в копилку западного ядерного потенциала и конечно повышает ядерные возможности того же НАТО.

В любом случае сейчас уже пришло время, чтобы ядерные потенциалы Франции и Великобритании учитывались в любых возможных будущих переговорах по контролю над ядерными вооружениями.

В ближайшие буквально дни Макрон должен выступать с развернутой новой ядерной доктриной Франции, уже какие-то идеи, утечки были в прессе, но надо посмотреть и проанализировать это в комплексе, потому что, если судить по утечкам в газетах, то там есть вещи, которые полностью противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия, которые нарушают все пока ещё не разорванные договоренности, которые достигались нами с Западом – я имею в виду основополагающий акт Россия-НАТО, который продолжает существовать. Так что надо посмотреть и проанализировать, но совершенно очевидно, что пришло время считать и французские боеголовки.

– МИД Франции проинформировал посольство РФ об обязанности впредь сообщать о любых передвижениях российских дипломатов в стране в рамках последнего пакета санкций ЕС. Как это может сказаться на работе дипмиссий?

– В рамках 19-го пакета санкций Евросоюза был внесен пункт фактически отмены Шенгена для сотрудников российских посольств, работающих в Европе. Это конечно, дискриминационная мера, и она предусматривает то, что транзит или выезд в другие страны Евросоюза теперь происходит не автоматически, а надо заполнять кучу всяких бумаг, и посольство в той стране, в которую ты въезжаешь, должно уведомлять МИД – а в некоторых странах они пытаются уже даже перевести в разрешительную форму. У французов этого нет, но, конечно, это создает сложности, прежде всего, конечно, при использовании наземного транспорта для поездок в Россию.

Но мы с вами говорим о Франции, в общем-то у нас немного возникает необходимости, хотя такая необходимость бывает, в том числе, по чисто хозяйственным нуждам: некоторые ремонтные мастерские есть только в Бельгии или в Люксембурге.

Большие сложности это создает, прежде всего, что касается Франции, для наших коллег, работающих в Женеве, потому что они регулярно ездили на различные форумы во Франции, да и по жизненным делам, а теперь каждая поездка сопровождается огромным количеством бумаг.

– У вас еще не было таких прецедентов?

– У нас был прецедент как раз с приездом коллеги на международный форум во Францию из Женевы, и он все заполнял. Сейчас фактически на границе Франции и Швейцарии в Анси предстоит международный форум, на который едет тоже делегация из Москвы, так вот человек, который поедет из постпредства в Женеве, должен заполнять опять эти бумажки.

Это мероприятие, связанное с подготовкой к предстоящей конференции по рассмотрению действия Договора в нераспространении ядерного оружия. Но это неважно, это мог быть форум по линии ВОЗ или ВОИС. Любая поездка, будь то туристическая, будь то деловая, теперь этого требует. Мы вернулись в годы холодной войны. С моей точки зрения это стопроцентно. Примерно так же это действовало и тогда. Может быть, было чуть пожестче с учетом необходимости получения виз. Жизнь это не облегчает, нет.

– Как сейчас обстоят дела с выдачами виз российским гражданам и дипломатам?

– Что касается Франции, то в принципе худо-бедно, но туристам, обладающим биометрическими паспортами, визы выдаются, но, если когда-то давались многократные визы, это сейчас практически исключено, даются практически день в день под конкретную поездку. А что касается дипломатов, все проще: они просто их не дают. У нас за последние полтора года, я даже не могу вспомнить – одну или две визы они дали, и все. Это распространяется не только на дипломатов, но и на сотрудников посольства, инженерной группы, скажем, бухгалтерии.

То есть люди вынуждены значительно увеличивать срок своего пребывания, это создает массу жизненных проблем, так как люди, как правило, планировали поездку на три-четыре года, когда это уже доходит до шести лет, то конечно это и психологически, и технически давит. Идут очень вязкие, долгие переговоры, сколько виз они дадут дам, сколько мы виз дадим им, но вопрос-то в другом: ничего не происходит.

– Помимо ограничений на передвижение дипломатов, с какими трудностями сталкивается посольство на данный момент в связи с антироссийской риторикой на Западе?

– Как правило, мы сегодня общаемся с теми французами, которые позитивно относятся к России. Это в какой-то мере нивелирует русофобские истерики местных СМИ. Уже невозможно читать французские газеты, при том откровенная ложь публикуется уже – чуть ли ни Эпштейна сделали российским агентом. Конечно, у нас были случаи серьезные, это нападение на наше консульство в Марселе в прошлом году. Бывали и другие ситуации, ну все это, по крайней мере, нас дисциплинирует. Мы очень внимательно себя ведем, когда, скажем, выходим в город или едем в командировки по стране.

– Но как такового давления на дипмиссию все-таки французские власти не оказывают? Не было попыток конфисковать земельные участки, недвижимость?

– Нет, в отличие от скандинавских стран, Прибалтики, центральноевропейских стран все-таки таких попыток захвата нашего имущества нет. Наоборот у нас сейчас уже прошло больше десятка раундов, мы просто ведем переговоры о том, как вообще урегулировать эту всю систему французского имущества в России и нашего имущества здесь, но это опять же технические переговоры без политической подоплеки. Поэтому с этой точки зрения какого-то давления именно со стороны властей мы не испытываем по одной простой причине, потому что у нас нет с ними контакта. Контакты были прекращены.

Надо отдать должное, что нам не мешают заниматься мемориальной работой. В прошлом году нам удалось восстановить целый ряд памятников и надгробий. В декабре месяце мы установили на территории РДКПЦ памятник Пушкину, приезжали его прямые потомки, была очень приятная церемония. В этом году мы готовимся тоже к очень серьезному событию. Это установление памятника девушкам, участвовавшим в партизанском отряде "Родина" в районе города Тиля на северо-востоке Франции. И что примечательно, в отряде были и русские девушки, и белорусские, и вот этот памятник делали совместно русский и белорусские скульпторы. Мэрия активно поддерживает этот проект, и мы надеемся, что в этом году мы его реализуем. Конкретных дат его открытия пока нет. Главное, что памятник уже находится во Франции, в Тиле. Сейчас ведется подготовка необходимого пьедестала, это трудоемкая работа. Когда он будет полностью установлен, тогда будем определяться по времени, потому что мы хотели бы сделать достаточно широкую, большую церемонию.

Что особенно приятно, это что мэрия разработала концепцию посещения памятника учениками региональной школы. Каждую неделю будет приезжать гид, который будет рассказывать школьникам о героизме наших партизанок и вообще мировой войны. Это, как у нас говорят, инициатива земли, то есть это предложили сами французы, так что не все так плохо.

– Франция известна наличием многочисленных памятников деятелям российской культуры и искусства, а также воинскими захоронениями российских и советских граждан, павших в мировых войнах. Сколько было с 2022 года в целом и в 2025 году в частности попыток осквернить/снести/перенести эти мемориалы?

– Нет, никакого осквернения не было. Был небольшой один инцидент, когда в одном из городишек под давлением украинской диаспоры – они не хотели, чтобы мы присутствовали на открытии отремонтированного нами надгробия советским солдатам, но это все прошло без каких-то проблем.

То есть, вот в этом надо отдать должное: не было за последнее время и дай бог не случится, каких-либо акций вандалов ни на памятниках нашим солдатам Первой мировой войны, ни советским партизанам.

– Как вы расцениваете настроения французов по отношению к России? Остается ли интерес к культурному и научному сотрудничеству? Получали ли вы новые заявки на российское гражданство от французов, разделяющих ценности РФ?

– Подавляющая часть французского общества находится под прессом русофобии, это надо признать, хотя цифры сокращаются, но они пока еще значительные, но большое число французов, при том из разных слоев французского общества, как позитивно относились к России, так и продолжают позитивно к нам относиться.