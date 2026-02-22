Во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны обезвредили на пляже на юго-западе Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"В эти выходные прошла операция по разминированию на пляже Оризон в (коммуне – ред.) Леж-Кап-Ферре, (департамент – ред.) Жиронда, после обнаружения около 30 боеприпасов", - пишет издание.

Согласно сообщению, французские боеприпасы калибра 75 миллиметров модели 1917 года могли хранить в этом месте немецкие войска в период Второй мировой войны. Их обнаружили из-за проседания почвы на фоне эрозии пляжа.