Рейтинг@Mail.ru
Во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/frantsija-2076143857.html
Во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны
Во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны - РИА Новости, 22.02.2026
Во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны
Более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны обезвредили на пляже на юго-западе Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:51:00+03:00
2026-02-22T23:51:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15131/14/151311447_0:11:800:461_1920x0_80_0_0_8d2d13990295b407047aad372122796b.jpg
https://ria.ru/20250720/snaryad-2030271338.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15131/14/151311447_86:0:715:472_1920x0_80_0_0_f8fc6980c8034e179af84789b96b8626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны

AFP: во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны

© http://www.zr.ruМашина французских полицейских
Машина французских полицейских - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© http://www.zr.ru
Машина французских полицейских. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны обезвредили на пляже на юго-западе Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"В эти выходные прошла операция по разминированию на пляже Оризон в (коммуне – ред.) Леж-Кап-Ферре, (департамент – ред.) Жиронда, после обнаружения около 30 боеприпасов", - пишет издание.
Согласно сообщению, французские боеприпасы калибра 75 миллиметров модели 1917 года могли хранить в этом месте немецкие войска в период Второй мировой войны. Их обнаружили из-за проседания почвы на фоне эрозии пляжа.
Как уточняет агентство, саперы уничтожили 35 боеприпасов, еще четыре должны были быть уничтожены в воскресенье. Они отметили, что в этом районе может находиться больше снарядов.
На месте обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Молдавии нашли боеприпасы времен Второй мировой войны
20 июля 2025, 15:14
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала