Во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны
Более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны обезвредили на пляже на юго-западе Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.02.2026
AFP: во Франции обезвредили более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 30 боеприпасов времен Второй мировой войны обезвредили на пляже на юго-западе Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"В эти выходные прошла операция по разминированию на пляже Оризон в (коммуне – ред.) Леж-Кап-Ферре, (департамент – ред.) Жиронда, после обнаружения около 30 боеприпасов", - пишет издание.
Согласно сообщению, французские боеприпасы калибра 75 миллиметров модели 1917 года могли хранить в этом месте немецкие войска в период Второй мировой войны. Их обнаружили из-за проседания почвы на фоне эрозии пляжа.
Как уточняет агентство, саперы уничтожили 35 боеприпасов, еще четыре должны были быть уничтожены в воскресенье. Они отметили, что в этом районе может находиться больше снарядов.