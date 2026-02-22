Рейтинг@Mail.ru
05:42 22.02.2026
Союзник Украины сообщил Киеву плохие новости
Финляндия оказала Украине всю возможную помощь, больше помогать ей нечем, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu. РИА Новости, 22.02.2026
Союзник Украины сообщил Киеву плохие новости

Глава МИД Валтонен: Финляндия больше не может помочь Киеву

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Финляндия оказала Украине всю возможную помощь, больше помогать ей нечем, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu.
"Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> (Конфликта. — Прим. ред.) мы направили все, что могли. И теперь (Надежда. — Прим. ред.) только на 90-миллиардный кредит (От ЕС. — Прим. ред.)", — сказала она.
В пятницу газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
