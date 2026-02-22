Большинство призов "Тройка Феста" ушло в Вологду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Фестиваль русской тройки "Тройка Фест" завершился в воскресенье в деревне Энколово Ленинградской области, абсолютным победителем соревнований по русской тройке стала команда Вологодской области, передает корреспондент РИА Новости.

Всего в состязаниях участвовали восемь троек из пяти регионов РФ – Костромской, Владимирской, Вологодской, Архангельской областей, а также Москвы.

Организаторами фестиваля выступили администрация Всеволожского района Ленинградской области, Логистическая группа "Адмирал", фонд "МиР" ("Мастера и ремесленники") при партнерской поддержке конно-спортивного клуба "Приор".

По итогам соревнований большинство призов досталось тройкам конезавода "Вологодский". Так, в номинации "Резвые гонки" тройки из Вологды получили первое и второе место. Приз за первое место достался наезднику Валерию Смирнову и кореннику Негасимый. Серебро также за Смирновым, управлявшим второй тройкой в этой номинации, и коренником Лоцманом.

Третье место – у Москвы. Наездник Андрей Корчагин и коренник Зефир показали фантастическую волю к победе и на финальном повороте обеспечили себе призовое место. "Такие финиши радуют зрителей. Это то, для чего мы работаем. Если так будем продолжать, русская тройка будет продвигаться дальше и быстрее", – сказал РИА Новости Корчагин.

В рамках фестиваля вручались призы Малого и Большого кубка. Малый кубок – это тройки, которые участвовали в гонках впервые. Большой кубок – для опытных рысаков. В обеих видах соревнований победу одержала Вологда.

"Победа далась непросто. Дорожка была тяжелая, сложная. Лошадям было трудно. Сильно переживали за их здоровье. Готовились. До этого был этап в Вологде. Они выступили очень неплохо", – сказал РИА Новости победитель соревнований Валерий Смирнов.

В виде соревнований "Фигурная езда" обладателями Малого кубка также стали представители Вологды – Валерий Смирнов и коренник Негасимый. Большой кубок достался тройке агрофирме "Вельская" (Архангельская область) – наезднику Андрею Перетягину и кореннику Фаворит-Син.

"Среди наездников есть замечательный человек, который показал настоящий спорт и драйв. Андрей Корчагин получает Большой кубок за победу на повороте, на самом финише. Это спорт, когда дело решают десятые доли секунды. Такие замечательные люди могут объединить единомышленников в Вологде, Костроме, Вельске, во всех регионах, где живут эти традиции", – отметил на церемонии награждения председатель совета директоров Логистической группы "Адмирал" Юрий Саулиди.

Прокомментировал Саулиди и абсолютную победу вологодской команды. "Вологодская область сохранила традиции, сохранила конный завод, историю, завоевала призы. Спасибо им за то, что сохранили традиции", - сказал он.