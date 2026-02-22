Рейтинг@Mail.ru
Вологодская область
 
20:02 22.02.2026 (обновлено: 21:13 22.02.2026)
Большинство призов "Тройка Феста" ушло в Вологду
Фестиваль русской тройки "Тройка Фест" завершился в воскресенье в деревне Энколово Ленинградской области, абсолютным победителем соревнований по русской тройке...
Вологодская область
Большинство призов "Тройка Феста" ушло в Вологду

Фестиваль русской тройки "Тройка Фест" завершился в Ленинградской области

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкВологда. Вид на Софийский собор и Колокольню
Вологда. Вид на Софийский собор и Колокольню - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Вологда. Вид на Софийский собор и Колокольню. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Фестиваль русской тройки "Тройка Фест" завершился в воскресенье в деревне Энколово Ленинградской области, абсолютным победителем соревнований по русской тройке стала команда Вологодской области, передает корреспондент РИА Новости.
Всего в состязаниях участвовали восемь троек из пяти регионов РФ – Костромской, Владимирской, Вологодской, Архангельской областей, а также Москвы.
Организаторами фестиваля выступили администрация Всеволожского района Ленинградской области, Логистическая группа "Адмирал", фонд "МиР" ("Мастера и ремесленники") при партнерской поддержке конно-спортивного клуба "Приор".
По итогам соревнований большинство призов досталось тройкам конезавода "Вологодский". Так, в номинации "Резвые гонки" тройки из Вологды получили первое и второе место. Приз за первое место достался наезднику Валерию Смирнову и кореннику Негасимый. Серебро также за Смирновым, управлявшим второй тройкой в этой номинации, и коренником Лоцманом.
Третье место – у Москвы. Наездник Андрей Корчагин и коренник Зефир показали фантастическую волю к победе и на финальном повороте обеспечили себе призовое место. "Такие финиши радуют зрителей. Это то, для чего мы работаем. Если так будем продолжать, русская тройка будет продвигаться дальше и быстрее", – сказал РИА Новости Корчагин.
В рамках фестиваля вручались призы Малого и Большого кубка. Малый кубок – это тройки, которые участвовали в гонках впервые. Большой кубок – для опытных рысаков. В обеих видах соревнований победу одержала Вологда.
"Победа далась непросто. Дорожка была тяжелая, сложная. Лошадям было трудно. Сильно переживали за их здоровье. Готовились. До этого был этап в Вологде. Они выступили очень неплохо", – сказал РИА Новости победитель соревнований Валерий Смирнов.
В виде соревнований "Фигурная езда" обладателями Малого кубка также стали представители Вологды – Валерий Смирнов и коренник Негасимый. Большой кубок достался тройке агрофирме "Вельская" (Архангельская область) – наезднику Андрею Перетягину и кореннику Фаворит-Син.
"Среди наездников есть замечательный человек, который показал настоящий спорт и драйв. Андрей Корчагин получает Большой кубок за победу на повороте, на самом финише. Это спорт, когда дело решают десятые доли секунды. Такие замечательные люди могут объединить единомышленников в Вологде, Костроме, Вельске, во всех регионах, где живут эти традиции", – отметил на церемонии награждения председатель совета директоров Логистической группы "Адмирал" Юрий Саулиди.
Прокомментировал Саулиди и абсолютную победу вологодской команды. "Вологодская область сохранила традиции, сохранила конный завод, историю, завоевала призы. Спасибо им за то, что сохранили традиции", - сказал он.
Русская тройка 23 января была включена Минспортом РФ во Всероссийский реестр видов спорта.
Вологодская область
 
 
