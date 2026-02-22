На фестивале искусств в Сочи показали спектакль-концерт по Достоевскому

СОЧИ, 22 фев – РИА Новости. Спектакль-концерт "Бедные люди" по роману Достоевского показали на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

"Бедные люди" стали дебютным сочинением Достоевского, которое принесло ему известность. Роман написан в форме переписки героев – Макара Девушкина и Варвары Доброселовой.

"Я в Достоевском открыл для себя то, что раньше я, может быть, и не видел. Это его первая работа, которая стала знаменитой. И он открылся как автор для многих (современников – прим. ред.). Видимо, в тот момент, это было что-то новое. Он разглядел в простых людях какие-то потрясающие качества", – поделился Миронов.

Вместе с ним литературный текст в постановке читает Юлия Хлынина. Формат спектакля-концерта позволяет объединить игру актеров и живое исполнение произведений.

"Я просто влюблен в этот формат. Я понимаю, что у меня есть возможность "нырнуть" в то, во что у меня, может быть, по жизни не было бы возможности ни в театре, ни в кино. Это не просто читка. Каждый проект делается с нуля. Есть режиссер, есть команда, мы долго готовимся. Я рад, что участвует Юлия Хлынина. Мы не просто читаем, а именно играем этих персонажей. Играем любовь", – рассказал Миронов.

По его словам , "Бедные люди" – возможно, самое светлое и романтическое произведение русского классика, так что музыка постановки должна была отражать это настроение. В итоге в качестве музыкального сопровождения, отражающего внутреннее состояние героев, была выбрана музыка Петра Ильича Чайковского. Она звучит в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.