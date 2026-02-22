Рейтинг@Mail.ru
На фестивале искусств в Сочи показали спектакль-концерт по Достоевскому
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
10:27 22.02.2026 (обновлено: 16:04 22.02.2026)
На фестивале искусств в Сочи показали спектакль-концерт по Достоевскому
Спектакль-концерт "Бедные люди" по роману Достоевского показали на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2026
На фестивале искусств в Сочи показали спектакль-концерт по Достоевскому

Спектакль-концерт "Бедные люди" показали на фестивале искусств в Сочи

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
СОЧИ, 22 фев – РИА Новости. Спектакль-концерт "Бедные люди" по роману Достоевского показали на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Спектакль – совместная работа дирижера Юрий Башмета и актера Евгения Миронова. В постановке принимают участие актриса Юлия Хлынина, камерный ансамбль "Солисты Москвы". Режиссер – Мурат Абулкатинов.
Евгений Миронов во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Евгений Миронов во время спектакля Бедные люди по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Евгений Миронов во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
"Бедные люди" стали дебютным сочинением Достоевского, которое принесло ему известность. Роман написан в форме переписки героев – Макара Девушкина и Варвары Доброселовой.
"Я в Достоевском открыл для себя то, что раньше я, может быть, и не видел. Это его первая работа, которая стала знаменитой. И он открылся как автор для многих (современников – прим. ред.). Видимо, в тот момент, это было что-то новое. Он разглядел в простых людях какие-то потрясающие качества", – поделился Миронов.
Актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Актриса Юлия Хлынина во время спектакля Бедные люди по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Вместе с ним литературный текст в постановке читает Юлия Хлынина. Формат спектакля-концерта позволяет объединить игру актеров и живое исполнение произведений.
"Я просто влюблен в этот формат. Я понимаю, что у меня есть возможность "нырнуть" в то, во что у меня, может быть, по жизни не было бы возможности ни в театре, ни в кино. Это не просто читка. Каждый проект делается с нуля. Есть режиссер, есть команда, мы долго готовимся. Я рад, что участвует Юлия Хлынина. Мы не просто читаем, а именно играем этих персонажей. Играем любовь", – рассказал Миронов.
Спектакль "Бедные люди" на Зимнем международнрм фестивале искусств в Сочи
Спектакль Бедные люди на Зимнем международнрм фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Спектакль "Бедные люди" на Зимнем международнрм фестивале искусств в Сочи
По его словам , "Бедные люди" – возможно, самое светлое и романтическое произведение русского классика, так что музыка постановки должна была отражать это настроение. В итоге в качестве музыкального сопровождения, отражающего внутреннее состояние героев, была выбрана музыка Петра Ильича Чайковского. Она звучит в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
"Музыку мы подбирали вместе с Юрием Абрамовичем Башметом. И такое первое и романтическое произведение Достоевского потребовало такой же музыки. Для меня сочетание Чайковский и Достоевский было первоначально странным, но оказалось, что это точное попадание", – поделился Миронов.
Органист Штефан Кислинг (Германия) выступает на Органном марафоне в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Европейские музыканты выступили на Органном марафоне в Сочи
Вчера, 10:16
Вчера, 10:16
 
