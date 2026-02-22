Рейтинг@Mail.ru
Зеленского поставили на место после его слов о России - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/chepa-2076092061.html
Зеленского поставили на место после его слов о России
Зеленского поставили на место после его слов о России - РИА Новости, 22.02.2026
Зеленского поставили на место после его слов о России
Владимир Зеленский, обвиняя Россию в затягивании переговоров, действует в интересах Европы, заявил депутат Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру". "Он действует... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:45:00+03:00
2026-02-22T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260222/orban-2076050426.html
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076066946.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Европа
Зеленского поставили на место после его слов о России

Чепа: Зеленский в интересах Европы обвиняет Россию в затягивании переговоров

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, обвиняя Россию в затягивании переговоров, действует в интересах Европы, заявил депутат Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру".

"Он действует четко под руководством Европы, которая сегодня оказалась вне переговорного процесса, сидела на приставных стульчиках и всячески пытается интегрировать себя в него <…>. Я думаю, что Зеленский действует только исходя из этого", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Орбан раскрыл новый план Украины
Вчера, 08:37
Как написал в четверг журнал Atlantic, Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
На Западе забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
Вчера, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала