Как написал в четверг журнал Atlantic, Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.



В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении.