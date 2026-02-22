МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, обвиняя Россию в затягивании переговоров, действует в интересах Европы, заявил депутат Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру".
"Он действует четко под руководством Европы, которая сегодня оказалась вне переговорного процесса, сидела на приставных стульчиках и всячески пытается интегрировать себя в него <…>. Я думаю, что Зеленский действует только исходя из этого", — сказал он.
Как написал в четверг журнал Atlantic, Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.
В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении.
