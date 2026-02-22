https://ria.ru/20260222/belorussiya-2076142710.html
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу - РИА Новости, 22.02.2026
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу
Министерство информации Белоруссии занимает жесткую позицию по отношению к попыткам нагнетать ситуацию вокруг языкового вопроса в республике, где... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:35:00+03:00
2026-02-22T23:35:00+03:00
2026-02-22T23:35:00+03:00
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
https://ria.ru/20260222/yazyk-2076031316.html
https://ria.ru/20260222/turku-2076127101.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу
Марков: в Белоруссии нельзя допустить раскол по языковому признаку
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Министерство информации Белоруссии занимает жесткую позицию по отношению к попыткам нагнетать ситуацию вокруг языкового вопроса в республике, где государственными языками являются белорусский и русский, заявил глава ведомства Марат Марков.
"Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, еще - по религиозному. Это самые болезненные темы. Поэтому в этом плане позиция министерства будет крайне жесткой", - сказал Марков в эфире телеканала СТВ
.
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя ущемлять ни один из государственных языков, равно как и любой другой язык и любую из 150 национальностей, представители которых проживают в Белоруссии
.
Глава мининформа также напомнил, что в настоящее время, согласно социологическим опросам, телевизионный контент на белорусском предпочитают смотреть чуть более 1% респондентов, около 30% спокойно воспринимают контент на обоих государственных языках, а остальные предпочитают смотреть контент на русском.
Марков отметил, что в связи с этим призывы ввести квоты на вещание на телевидении на белорусском языке вплоть до 45% объема контента ничем не обоснованы. При этом он уточнил, что у мининформа есть средства для стимулирования создания телепроектов на белорусском языке.