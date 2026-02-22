Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу

МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Министерство информации Белоруссии занимает жесткую позицию по отношению к попыткам нагнетать ситуацию вокруг языкового вопроса в республике, где государственными языками являются белорусский и русский, заявил глава ведомства Марат Марков.

"Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, еще - по религиозному. Это самые болезненные темы. Поэтому в этом плане позиция министерства будет крайне жесткой", - сказал Марков в эфире телеканала СТВ

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя ущемлять ни один из государственных языков, равно как и любой другой язык и любую из 150 национальностей, представители которых проживают в Белоруссии

Глава мининформа также напомнил, что в настоящее время, согласно социологическим опросам, телевизионный контент на белорусском предпочитают смотреть чуть более 1% респондентов, около 30% спокойно воспринимают контент на обоих государственных языках, а остальные предпочитают смотреть контент на русском.