Рейтинг@Mail.ru
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/belorussiya-2076142710.html
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу - РИА Новости, 22.02.2026
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу
Министерство информации Белоруссии занимает жесткую позицию по отношению к попыткам нагнетать ситуацию вокруг языкового вопроса в республике, где... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:35:00+03:00
2026-02-22T23:35:00+03:00
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
https://ria.ru/20260222/yazyk-2076031316.html
https://ria.ru/20260222/turku-2076127101.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
Мининформ Белоруссии занимает жесткую позицию по языковому вопросу

Марков: в Белоруссии нельзя допустить раскол по языковому признаку

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Министерство информации Белоруссии занимает жесткую позицию по отношению к попыткам нагнетать ситуацию вокруг языкового вопроса в республике, где государственными языками являются белорусский и русский, заявил глава ведомства Марат Марков.
"Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, еще - по религиозному. Это самые болезненные темы. Поэтому в этом плане позиция министерства будет крайне жесткой", - сказал Марков в эфире телеканала СТВ.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Украинская писательница испугалась русского языка
Вчера, 00:45
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя ущемлять ни один из государственных языков, равно как и любой другой язык и любую из 150 национальностей, представители которых проживают в Белоруссии.
Глава мининформа также напомнил, что в настоящее время, согласно социологическим опросам, телевизионный контент на белорусском предпочитают смотреть чуть более 1% респондентов, около 30% спокойно воспринимают контент на обоих государственных языках, а остальные предпочитают смотреть контент на русском.
Марков отметил, что в связи с этим призывы ввести квоты на вещание на телевидении на белорусском языке вплоть до 45% объема контента ничем не обоснованы. При этом он уточнил, что у мининформа есть средства для стимулирования создания телепроектов на белорусском языке.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
СМИ: в Турку хотят открыть школу с обучением на русском и финском языках
Вчера, 20:19
 
В миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала