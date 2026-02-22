Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
17:06 22.02.2026 (обновлено: 17:22 22.02.2026)
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского МБА-МАИ нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T17:06:00+03:00
2026-02-22T17:22:00+03:00
https://ria.ru/20260222/basketbol-2076087141.html
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты МБА-МАИ нанесли поражение "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбол. Единая лига ВТБ
Баскетбол. Единая лига ВТБ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Баскетболисты московского МБА-МАИ нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Единая Лига ВТБ
22 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Уралмаш
75 : 84
МБА
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась поражением хозяев со счетом 75:84 (18:26, 20:24, 22:15, 15:19). Самым результативным игроком матча стал Тайрэлл Нэльсон из "Уралмаша", набравший 19 очков. У гостей 18 очков набрал Павел Савков.
Московский клуб одержал 13-ю победу в 29 матчах и идет на шестом месте в таблице, "Уралмаш" (12 побед, 17 поражений) располагается на восьмой позиции.
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Баскетболисты ЦСКА одержали 17-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
Вчера, 15:03
 
Баскетбол
 
