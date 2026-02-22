https://ria.ru/20260222/basketbol-2076099045.html
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского МБА-МАИ нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T17:06:00+03:00
2026-02-22T17:06:00+03:00
2026-02-22T17:22:00+03:00
баскетбол
уралмаш
единая лига втб
спорт
мба
Баскетболисты МБА-МАИ нанесли поражение "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ