https://ria.ru/20260222/barselona-levante-smotret-onlayn-2076103694.html
"Барселона" – "Леванте": смотреть онлайн матч Ла Лиги 22 февраля
"Барселона" – "Леванте": смотреть онлайн матч Ла Лиги 22 февраля - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Барселона" – "Леванте": смотреть онлайн матч Ла Лиги 22 февраля
"Барселона" встретится с "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T17:35:00+03:00
2026-02-22T17:35:00+03:00
2026-02-22T17:35:00+03:00
футбол
спорт
барселона
леванте
чемпионат испании по футболу
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597471_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_aee6fe27185ffefe63af604253413155.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597471_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b56a53c0b3af026c1c96e205067cd7ef.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, барселона, леванте, чемпионат испании по футболу, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Барселона, Леванте, Чемпионат Испании по футболу, Анонсы и трансляции матчей