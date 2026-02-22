Рейтинг@Mail.ru
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
Коллаж самолет Туризм
Туризм
 
17:34 22.02.2026 (обновлено: 18:16 22.02.2026)
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы - РИА Новости, 22.02.2026
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
Авиакомпании "Россия" и Nordwind завершили вывоз российских туристов с Кубы, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 22.02.2026
куба
шереметьево (аэропорт)
туризм
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
в мире
куба
россия
куба, шереметьево (аэропорт), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), в мире
Куба, Шереметьево (аэропорт), Туризм, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), В мире
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы

Российские авиакомпании выполнили все вывозные рейсы с Кубы

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авиакомпании "Россия" и Nordwind завершили вывоз российских туристов с Кубы, сообщили в Минтрансе.
«
"Сегодня в 17:27 по мск в аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)", — говорится в пресс-релизе.
Встреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы
18 февраля, 22:06
Суммарно оба перевозчика транспортировали почти 4,3 тысячи пассажиров. Возможность возобновления рейсов из России на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина.
Программу полетов скорректировали из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на Кубу, а туристам — воздержаться от поездок туда.
Страна переживает топливный кризис, обострившийся после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Как сообщал посол России в Гаване Виктор Коронелли, Москва намерена продолжать поставлять нефть на Кубу. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Российская сторона обсуждает с кубинскими партнерами варианты ее разрешения и оказания помощи.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады
18 февраля, 17:54
 
Туризм Куба Шереметьево (аэропорт) Россия Министерство транспорта РФ (Минтранс России) В мире
 
 
