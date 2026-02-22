https://ria.ru/20260222/aviakompanii-2076103376.html
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы - РИА Новости, 22.02.2026
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
Авиакомпании "Россия" и Nordwind завершили вывоз российских туристов с Кубы, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:34:00+03:00
2026-02-22T17:34:00+03:00
2026-02-22T18:16:00+03:00
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авиакомпании "Россия" и Nordwind завершили вывоз российских туристов с Кубы, сообщили в Минтрансе.
«
"Сегодня в 17:27 по мск в аэропорту Шереметьево
приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро
, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)", — говорится в пресс-релизе
.
Суммарно оба перевозчика транспортировали почти 4,3 тысячи пассажиров. Возможность возобновления рейсов из России на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина.
Программу полетов скорректировали из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на Кубу, а туристам — воздержаться от поездок туда.
Страна переживает топливный кризис, обострившийся после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Как сообщал посол России в Гаване Виктор Коронелли, Москва намерена продолжать поставлять нефть на Кубу. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Российская сторона обсуждает с кубинскими партнерами варианты ее разрешения и оказания помощи.