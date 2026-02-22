Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авиакомпании "Россия" и Nordwind завершили вывоз российских туристов с Кубы, сообщили в Минтрансе.

« "Сегодня в 17:27 по мск в аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро , выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)", — говорится в пресс-релизе

Суммарно оба перевозчика транспортировали почти 4,3 тысячи пассажиров. Возможность возобновления рейсов из России на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина.

Программу полетов скорректировали из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на Кубу, а туристам — воздержаться от поездок туда.