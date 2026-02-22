Алыпов считает, что Непряевой было нереально надеяться на медаль Олимпиады

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Непряева показала адекватный результат в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, с учетом того, что у нее было мало шансов на призовое место.

Женский марафон прошел в воскресенье. Россиянка финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки Непряева заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая в итоге стала девятой.

"Я считаю, что 11-е место для Даши (до дисквалификации) – адекватный результат. Потому что сегодня ей было нереально надеяться на медали. Знаете, лыжные гонки становятся менее интересными, чем биатлон. И сложно смотреть гонки с такими большими отрывами, когда уже примерно через десять километров все становится ясно. И если уже через десять можно раздавать медали, то зачем бегать пятьдесят?" - сказал Алыпов.