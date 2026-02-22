Рейтинг@Mail.ru
Алыпов считает, что Непряевой было нереально надеяться на медаль Олимпиады
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
19:50 22.02.2026
Алыпов считает, что Непряевой было нереально надеяться на медаль Олимпиады
Алыпов считает, что Непряевой было нереально надеяться на медаль Олимпиады
Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Непряева показала адекватный результат в масс-старте на 50
Алыпов считает, что Непряевой было нереально надеяться на медаль Олимпиады

Алыпов заявил, что Непряевой было нереально надеяться на медаль ОИ в марафоне

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что россиянка Дарья Непряева показала адекватный результат в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, с учетом того, что у нее было мало шансов на призовое место.
Женский марафон прошел в воскресенье. Россиянка финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки Непряева заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая в итоге стала девятой.
"Я считаю, что 11-е место для Даши (до дисквалификации) – адекватный результат. Потому что сегодня ей было нереально надеяться на медали. Знаете, лыжные гонки становятся менее интересными, чем биатлон. И сложно смотреть гонки с такими большими отрывами, когда уже примерно через десять километров все становится ясно. И если уже через десять можно раздавать медали, то зачем бегать пятьдесят?" - сказал Алыпов.
"Слишком большая разница в классе спортсменов, в подготовке инвентаря и так далее. Я считаю, что 50 километров – реально неуместная дистанция для девушек. Ошибка с чужими лыжами? Как она может повлиять на ситуацию в гонке, если в ней вообще есть десятиминутные отрывы?" - добавил собеседник агентства.
