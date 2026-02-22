https://ria.ru/20260222/aeroporty-2076101416.html
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
