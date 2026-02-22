https://ria.ru/20260222/aeroporty-2076097661.html
В московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:52:00+03:00
2026-02-22T16:52:00+03:00
2026-02-22T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
аэропорт "жуковский"
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20260222/bespilotniki-2076097403.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
Специальная военная операция на Украине, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Аэропорт "Жуковский", Внуково (аэропорт)
