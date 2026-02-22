Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 22.02.2026 (обновлено: 16:53 22.02.2026)
В московских аэропортах сняли ограничения на полеты
В московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в 4 московских аэропортах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
ПВО сбила 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами за два часа
