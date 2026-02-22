https://ria.ru/20260222/aeroport-2076142900.html
В московских аэропортах сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
