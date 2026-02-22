https://ria.ru/20260222/aeroport-2076139931.html
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.02.2026
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:54:00+03:00
2026-02-22T22:54:00+03:00
2026-02-22T22:57:00+03:00
пенза
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/120618/58/1206185880_0:54:3448:1994_1920x0_80_0_0_40e53232816c399f08cca88301f9de6a.jpg
https://ria.ru/20260222/kover-2076138329.html
пенза
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/120618/58/1206185880_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_2e18eda316b42f7dce92c160d3571a6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пенза, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полеты