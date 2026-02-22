https://ria.ru/20260222/aeroport-2076129667.html
Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву
Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву - РИА Новости, 22.02.2026
Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву
Самарский аэропорт принял пять рейсов, летевших в Москву, из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах назначения. РИА Новости, 22.02.2026
москва
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
происшествия
москва
2026
Москва, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве, Происшествия
