20:56 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/aeroport-2076129667.html
Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву
Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву
москва
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
происшествия
москва, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), снегопад в москве, происшествия
Москва, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве, Происшествия
© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары
Аэропорт Самары - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары. Архивное фото
САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Самарский аэропорт принял пять рейсов, летевших в Москву, из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах назначения.
"В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт "Курумоч" в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. С 20.30 (19.30 мск) до 21.00 (20.00 мск) принято пять рейсов, следовавших в аэропорты Москвы", - сообщил самарский аэропорт "Курумоч" в своем Telegram-канале.
Уточняется, что "Курумоч" работает в штатном режиме, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Росавиация сообщала в воскресенье, что аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
