Аэропорт Саратова принял четыре рейса, летевших в Москву
Аэропорт Саратова принял в качестве запасного аэродрома четыре рейса, следовавших в аэропорты Москвы, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T20:17:00+03:00
2026-02-22T20:17:00+03:00
2026-02-22T20:17:00+03:00
Москва, Саратов, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве, Происшествия
Аэропорт Саратова принял четыре московских рейса в качестве запасного аэродрома