Аэропорт Саратова принял четыре рейса, летевших в Москву - РИА Новости, 22.02.2026
20:17 22.02.2026
Аэропорт Саратова принял четыре рейса, летевших в Москву
Аэропорт Саратова принял четыре рейса, летевших в Москву
москва, саратов, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве, происшествия
Москва, Саратов, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве, Происшествия
САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Аэропорт Саратова принял в качестве запасного аэродрома четыре рейса, следовавших в аэропорты Москвы, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт "Гагарин" в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. На текущий момент принято 4 рейса. Все самолеты получают наземное обслуживание. Персонал аэропорта перешёл на усиленный режим работы, добавлены дополнительные смены сотрудников", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Гагарина".
В 15.23 мск воскресенья временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах столичного авиаузла. Ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск. В 17.12 мск Росавиация сообщила, что "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
 
МоскваСаратовШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Снегопад в МосквеПроисшествия
 
 
