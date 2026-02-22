Рейтинг@Mail.ru
13:01 22.02.2026
"Аэрофлот" обновил меню к Великому посту
"Аэрофлот" обновил меню к Великому посту
2026-02-22T13:01:00+03:00
2026-02-22T13:01:00+03:00
аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Аэрофлот обновил постное меню к Великому посту, который в 2026 году начинается 23 февраля, сообщает перевозчик.
Специальное меню "Постное" можно бесплатно заказать заранее онлайн или через контакт-центр авиакомпании. Оно будет доступно в классе Бизнес — на маршрутах любой продолжительности, в классах Комфорт и Эконом — на перелетах продолжительностью от 3 часов.
В меню отсутствуют продукты животного происхождения и преобладают блюда из овощей и круп, фрукты: винегрет, салат, постная лазанья, картофель, каши и другие блюда в зависимости от класса, направления и времени вылета.
Обновленное постное меню будет доступно не только на время Великого поста, но и в течение всего года, добавили в компании.
Во время совершения молебна на начало чина мироварения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Питание в Великий пост 2026: календарь по дням и правила трапезы
19 февраля, 19:35
 
АэрофлотРоссия
 
 
