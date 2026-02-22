"Аэрофлот" обновил меню к Великому посту

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Аэрофлот обновил постное меню к Великому посту, который в 2026 году начинается 23 февраля, сообщает перевозчик.

Специальное меню "Постное" можно бесплатно заказать заранее онлайн или через контакт-центр авиакомпании. Оно будет доступно в классе Бизнес — на маршрутах любой продолжительности, в классах Комфорт и Эконом — на перелетах продолжительностью от 3 часов.

В меню отсутствуют продукты животного происхождения и преобладают блюда из овощей и круп, фрукты: винегрет, салат, постная лазанья, картофель, каши и другие блюда в зависимости от класса, направления и времени вылета.