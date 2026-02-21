Рейтинг@Mail.ru
Нидерландские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в эстафете
00:57 21.02.2026
Нидерландские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в эстафете
Нидерландские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в эстафете
Сборная Нидерландов по шорт-треку завоевала золотые медали в мужской эстафете на 5000 м на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T00:57:00+03:00
2026-02-21T00:57:00+03:00
2026
Нидерландские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в эстафете

Нидерландские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в эстафете на 5000 метров

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сборная Нидерландов по шорт-треку завоевала золотые медали в мужской эстафете на 5000 м на Олимпиаде в Италии.
Команда, которую представили Мелле ван 'т Ваут, Тён Бур, Фрисо Эмонс и Йенс ван 'т Ваут, показала результат 6 минут 51,847 секунды. Второй стала сборная Южной Кореи, в составе которой выступили Лим Чжон Ун, Ли Чжон Мин, Ли Джун Со и Хван Дэ Хон (6.52,239), третье место заняла команда Италии в составе Андреа Кассинелли, Томаса Надалини, Луки Шпехенхаузера и Пьетро Сигеля (6.52,335).
В женском шорт-треке на дистанции 1500 метров золото завоевала представительница Южной Кореи Ким Гил Ли (2.32,10), второй стала ее соотечественница Чхве Мин Джон (2.32,46), третье место заняла американка Коррин Стоддард (2.32,59).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
