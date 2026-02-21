Нидерландские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в эстафете

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сборная Нидерландов по шорт-треку завоевала золотые медали в мужской эстафете на 5000 м на Олимпиаде в Италии.

Команда, которую представили Мелле ван 'т Ваут, Тён Бур, Фрисо Эмонс и Йенс ван 'т Ваут, показала результат 6 минут 51,847 секунды. Второй стала сборная Южной Кореи, в составе которой выступили Лим Чжон Ун, Ли Чжон Мин, Ли Джун Со и Хван Дэ Хон (6.52,239), третье место заняла команда Италии в составе Андреа Кассинелли, Томаса Надалини, Луки Шпехенхаузера и Пьетро Сигеля (6.52,335).

В женском шорт-треке на дистанции 1500 метров золото завоевала представительница Южной Кореи Ким Гил Ли (2.32,10), второй стала ее соотечественница Чхве Мин Джон (2.32,46), третье место заняла американка Коррин Стоддард (2.32,59).