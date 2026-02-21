https://ria.ru/20260221/zhivotnoe-2075921660.html
Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным
Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным - РИА Новости, 21.02.2026
Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным
Человеку необходимо избегать контакта с бешеным животным при встрече с ним, так как зверь при заболевании теряет осторожность и чувство страха, сообщила РИА... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:52:00+03:00
2026-02-21T06:52:00+03:00
2026-02-21T06:52:00+03:00
общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19412/41/194124142_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b77ebfae95bc37fcd45789b53da5ed69.jpg
https://ria.ru/20260212/beshenstvo-2073808024.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19412/41/194124142_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_ab239e362c75258d093384ecc8d94571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным
РИА Новости: человеку нужно избегать контакта при встрече с бешеным животным
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Человеку необходимо избегать контакта с бешеным животным при встрече с ним, так как зверь при заболевании теряет осторожность и чувство страха, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева.
"Избегать контакта с таким животным. При заболевании бешенством дикое животное теряет осторожность и чувство страха перед человеком. К сожалению, люди при встрече с таким животным зачастую сами идут на контакт с ним. Кто-то хочет сфотографировать, кто-то покормить непугливое животное, и такая встреча может закончиться плохо", - рассказала Ерофеева, отвечая на вопрос, как вести себя при встрече с бешеным животным.
Она отметила, что если избежать контакта не удалось и животное укусило, нужно незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о происшествии в ветеринарную службу.