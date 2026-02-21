Рейтинг@Mail.ru
06:52 21.02.2026
Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным

РИА Новости: человеку нужно избегать контакта при встрече с бешеным животным

© РИА НовостиБешенство
Бешенство - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Бешенство. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Человеку необходимо избегать контакта с бешеным животным при встрече с ним, так как зверь при заболевании теряет осторожность и чувство страха, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева.
"Избегать контакта с таким животным. При заболевании бешенством дикое животное теряет осторожность и чувство страха перед человеком. К сожалению, люди при встрече с таким животным зачастую сами идут на контакт с ним. Кто-то хочет сфотографировать, кто-то покормить непугливое животное, и такая встреча может закончиться плохо", - рассказала Ерофеева, отвечая на вопрос, как вести себя при встрече с бешеным животным.
Она отметила, что если избежать контакта не удалось и животное укусило, нужно незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о происшествии в ветеринарную службу.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного
12 февраля, 06:30
 
