Зоолог рассказала, как вести себя при встрече с бешеным животным

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Человеку необходимо избегать контакта с бешеным животным при встрече с ним, так как зверь при заболевании теряет осторожность и чувство страха, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева.

"Избегать контакта с таким животным. При заболевании бешенством дикое животное теряет осторожность и чувство страха перед человеком. К сожалению, люди при встрече с таким животным зачастую сами идут на контакт с ним. Кто-то хочет сфотографировать, кто-то покормить непугливое животное, и такая встреча может закончиться плохо", - рассказала Ерофеева, отвечая на вопрос, как вести себя при встрече с бешеным животным.