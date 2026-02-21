https://ria.ru/20260221/zemletryasenie-2075910488.html
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.9085, 159.8676…", - приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых
.
По предварительной информации службы, магнитуда землетрясения составила 5,0; по уточненным данным - 5,2.
Землетрясение произошло в 10.11.по камчатскому времени (01.11 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 86 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского
, очаг залегал на глубине 50,8 километра.
Данных об инструментальной интенсивности подземных толчков в Петропавловске-Камчатском сейсмологи не предоставили. Однако горожане в соцсетях сообщают о том, что ощутили сейсмособытие в разных районах города.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введён и по сей день действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как высокий.