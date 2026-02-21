Рейтинг@Mail.ru
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 21.02.2026
02:11 21.02.2026
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.9085, 159.8676…", - приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
20.02.2026
Вблизи Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7
20 февраля, 04:56
20 февраля, 04:56
По предварительной информации службы, магнитуда землетрясения составила 5,0; по уточненным данным - 5,2.
Землетрясение произошло в 10.11.по камчатскому времени (01.11 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 86 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 50,8 километра.
Данных об инструментальной интенсивности подземных толчков в Петропавловске-Камчатском сейсмологи не предоставили. Однако горожане в соцсетях сообщают о том, что ощутили сейсмособытие в разных районах города.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введён и по сей день действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как высокий.
19.02.2026
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
19 февраля, 07:18
19 февраля, 07:18
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наук
 
 
