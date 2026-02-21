Стали известны законы, вступающие в силу с 1 марта

Рейтинг@Mail.ru
02:48 21.02.2026 (обновлено: 06:04 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/zakon-2075912381.html
В России с 1 марта вступают в силу законы о переносе срока оплаты ЖКХ на 15 число, об обязательной отработке для студентов медиков-целевиков, а также о гарантии РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T02:48:00+03:00
2026-02-21T06:04:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РИА Новости: с 1 марта вступит в силу закон о переносе срока оплаты ЖКХ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступают в силу законы о переносе срока оплаты ЖКХ на 15 число, об обязательной отработке для студентов медиков-целевиков, а также о гарантии соседних мест в самолетах для семей с детьми и запрете списаний за подписки без согласия, выяснило РИА Новости.
Крайний срок оплаты ЖКХ с марта переносится с 10 на 15 число, а квитанции будут приходить не 1-го, а 5-го числа. Это позволит гражданам вносить платежи после получения зарплаты и избегать просрочек.
Студенты-медики, принятые на целевое обучение, будут обязаны отработать в выдавшей квоту организации. При невыполнении условий им придется вернуть расходы на обучение и заплатить двукратный штраф. Такая же ответственность предусмотрена и для заказчика целевого договора, если не выполнены обязательства по трудоустройству. Минздрав определит перечень специальностей, для которых нужна отработка под руководством наставника, а срок отработки будет зависеть от специальности и места нахождения клиники, но не будет превышать трех лет.
Семьи с детьми до 12 лет получат гарантию соседних мест в самолетах без дополнительной платы. Перевозчики также будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета и не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине компании. Помимо этого, упрощен провоз ручной клади: покупки из дьюти-фри и детскую коляску теперь можно брать на борт.
Также онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал карту или отказался от ее использования. Компании обязаны предусмотреть простой способ отказа от подписки в личном кабинете. Закон распространяется на большинство цифровых подписок: онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с автопродлением — все, что работает по абонентской модели и списывает деньги автоматически.
Помимо этого, владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" в обязательном порядке должны быть на русском. Зарегистрированные товарные знаки новые правила не затрагивают.
Кроме того, владельцам земельных участков в России может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.
Реклама энергетиков должна будет сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления. В радиорекламе предупреждение должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе — не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.
С 1 марта владельцы онлайн-кинотеатров будут по требованию Роскомнадзора в течение суток убирать из доступа фильмы, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание.
Кроме того, газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке.
Помимо прочего, россияне больше не смогут оформить в микрофинансовых организациях займ до миллиона рублей онлайн "за пять минут" только по серии паспорта. Микрофинансовые компании при выдаче онлайн-займов до миллиона рублей обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему, что должно защитить граждан от мошенников.
Также с 1 марта запускается единый федеральный регистр беременных. В него будут вносить сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных. Система объединит данные о женщинах, вставших на учет до 12 недель, о критических акушерских состояниях и врожденных аномалиях у детей, что позволит получать объективную статистику и выстраивать индивидуальные маршруты наблюдения.
Обновленные правила гостиничных услуг становятся едиными для всех средств размещения: отелей, баз отдыха, кемпингов. Теперь гостиницы обязаны будут ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. При ранней отмене брони потребитель с 1 марта получит полный возврат средств, кроме платы за первую ночь. Однако если он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.
Кроме того, меняются правила обучения водителей, которые будут действовать до 2032 года. Количество обязательных часов при обучении на права категории B увеличивается с 38 до 42. Теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно с использованием специального софта. Таксисты и желающие учиться на права категории C и D смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в таксопарках или профильных транспортных комбинатах.
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
