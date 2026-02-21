Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Овьедо" в Ла Лиге
Футбол
Футбол
 
18:36 21.02.2026
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Овьедо" в Ла Лиге
"Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграл вничью с "Овьедо" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
футбол
спорт
арсен захарян
дуе чалета-цар
эрик байи
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
спорт, арсен захарян, дуе чалета-цар, эрик байи, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Дуе Чалета-Цар, Эрик Байи, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Овьедо" в Ла Лиге

"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Овьедо" в матче Ла Лиги

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Соцсети сборной России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграл вничью с "Овьедо" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дважды отличился Орри Оскарссон (64-я и 90-я минуты), также мяч забил Дуе Чалета-Цар (87). У гостей дубль оформил Федерико Виньяс (50, 52), еще один гол в активе Эрика Байи (90+2).
Чемпионат Испании по футболу
21 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Реал Сосьедад
3 : 3
Реал Овьедо
64‎’‎ • Орри Оскарссон
(Серхио Гомес)
87‎’‎ • Дуе Чалета-Цар
90‎’‎ • Орри Оскарссон
(Гонсалу Гедеш)
50‎’‎ • Федерико Виньяс
(Хайссем Хассан)
52‎’‎ • Федерико Виньяс
90‎’‎ • Эрик Байи
(Санти Касорла)
Захарян вышел на замену на 77-й минуте и результативными действиями не отметился. До этого он на протяжении пяти недель не играл из-за травмы.
"Реал Сосьедад" с 32 очками идет на девятом месте в турнирной таблице, "Овьедо" (17 очков) располагается на заключительной, 20-й позиции.
