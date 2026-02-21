"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Овьедо" в Ла Лиге

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграл вничью с "Овьедо" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дважды отличился Орри Оскарссон (64-я и 90-я минуты), также мяч забил Дуе Чалета-Цар (87). У гостей дубль оформил Федерико Виньяс (50, 52), еще один гол в активе Эрика Байи (90+2).
21 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
64’ • Орри Оскарссон
87’ • Дуе Чалета-Цар
90’ • Орри Оскарссон
50’ • Федерико Виньяс
(Хайссем Хассан)
52’ • Федерико Виньяс
90’ • Эрик Байи
Захарян вышел на замену на 77-й минуте и результативными действиями не отметился. До этого он на протяжении пяти недель не играл из-за травмы.
"Реал Сосьедад" с 32 очками идет на девятом месте в турнирной таблице, "Овьедо" (17 очков) располагается на заключительной, 20-й позиции.
