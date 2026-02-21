https://ria.ru/20260221/zaharova-2076004057.html
Правду о СВО уже невозможно не замечать на Западе, заявила Захарова
Правду о СВО уже невозможно не замечать на Западе, заявила Захарова
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правду о СВО уже невозможно не замечать на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты", - сказала дипломат в своём обращении к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT. Док: "Время наших героев".
По ее словам, нельзя поспорить с теми кадрами, которые "беспристрастно запечатлел видеообъектив без фильтров, без постановочного света, без сценария, без актеров и без спецэффектов".
"Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь", - подчеркнула она.
выразила уверенность в том, что спустя десятилетия кадры того, с какими трудностями столкнулось нынешнее поколение, будут жить.
"Я вновь от всего сердца хочу поблагодарить всех причастных к фестивалю за их колоссальный труд… И это не кино, это документальная правда",- резюмировала она.
IV Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" проходит 21-23 февраля в Национальном центре "Россия". В зрительскую программу входят 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, России
1, НТВ, телеканала 360, РИА Новости и независимых документалистов.